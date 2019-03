Acces Direct, emisiunea Simonei Gherghe de la Antena 1 care se difuzează între 17.00-19.00 a primit o amendă record de la CNA. Pentru o emisiune cu referințe sexuale explicite.





Radu Herjeu, membru CNA a povestit pe scurt cum a decurs ședința în care s-a judeca o emisiune Acces Direct.

CNA live: “Socant! Mama, iubire cu fiul ei?”, “Fiica abuzata de tata cu cagula in fata mamei?”, “Dani Mocanu si-a batut iubita-copila in public?”, “Faceau sex. Si tocmai de aceea au schimbat cearceafurile, ea fiind pe ciclu”, “Am fost obligata cu jucarii sexuale”, “Am inteles ca domnu este obsedat sexual si ca va abuza cu diferite jucarii”, “Ea si cu Florin si cu baiatul ei au facut sex in grup”, “A pus-o pe mama de fata sa stea, ca i-a zis ca daca vrea sa aiba relatie buna cu ea, ca sa ma culc cu el” - presupun ca stiti in ce emisiune se spun astfel de povesti cu lux de amanunte intre orele 17-19. Am propus o noua amenda de 25.000 de lei! A trecut cu 10 voturi!"

Este vorba de ediţiile din 6, 13 şi 25 februarie 2019 ale emisiunii „Acces direct“, care au fost vizate de mai multe reclamaţii la CNA. Este demn de remarcat că sunt foarte rare deciziile luate de către CNA în unanimitate. Acces Direct este una din emisiunile de succes ale postului de televiziune mai sus menționat. Ratingul obținut de aceasta este echivalent cu cel al principalului rival, ProTV.

Elena Ceausescu filma partidele de amor! Era obsedata de EA! Detalii intime din viata dictatoarei

Pagina 1 din 1