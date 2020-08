Direcția de Sănătate Publică (DSP) a decis punerea în carantină a unui cetățean italian care a întrat în România venind din Belarus, potrivit luju.ro

Decizia DSP a șocat pe cetățeanul italian, deoarece, nu venea dintr-o țară care ar fost înscrisă ca zonă cu risc ridicat de îmbolnăvire cu noul coronavirus.

Mai mult, acesta fusese testat negative înainte cu o zi de a intra în România.

Decizia de carantinare pentru o perioadă de 14 zile a fost dată de DSP Bihor.

Italianul s-a adresat instanței, iar Judecătoria Mediaș a constatat abuzul DSP și l-a eliberat pe bărbat din arestul medical, măsura fiind menținută și de Tribunalul Sibiu, potrivit luju.ro

Italianul a sosit în România în 24 iulie 2020 din Belarus, iar în aceeași zi DSP Bihor a instituit față de acesta măsura carantinarii pe o perioada de 14 zile. DSP a motivat măsura prin faptul că Belarusul se afla în zona galbenă.

La intrarea în țară italianul a arătat reprezentanților DSP un test COVID – 19 negativ din 23 iulie 2020, adică cu o zi înainte să sosească în România.

Judecătoria Mediaș, a constatat în dosarul 2865/257/2020 că Republica Belarus nu se găsește pe lista publicata de Institutul Național de Sănătate Publică.

Astfel, magistrații au anulat decizia de carantinare și a dispus eliberarea cetățeanului italian din arestul medical.

Iată cum și-au motivat sentința magistrații de la Tribunalul Sibiu, potrivit luju.ro

Petentul a revenit in tara din Belarus in data de 24.07.2020, iar prin Decizia cu numarul corect 13/24.07.2020, s-a instituit fata de acesta masura carantinarii pentru 14 zile la adresa indicata, cu incepere din data de 24..07.2020 , pana in data de 06.08.2020.

Din consultarea listei tarilor cu risc epidemiologic (atasata din oficiu la dosar), instanta a constatat ca Republica Belarus nu se gaseste in enumerarea facuta de INSP si prin urmare, raportat la aceasta situatie, nu sunt incidente dispozitiile art. 7 din Legea nr. 136/2020, masura carantinarii dispusa fata de petent prin Decizia nr. 13.24.07.2020, fiind nelegala.

Pe cale de consecinta instanta a gasit intemeiate sustinerile petentului, si a admis contestatia formulata de acesta, anuland actul atacat si dispunand incetarea masurii incepand cu data pronuntarii prezentei hotarari”, se arată în sentința Tribunalului Sibiu

Citește articolul integral pe luju.ro