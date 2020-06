S-au adunat cazurile în care practicante de fotbal feminin au avut probleme cu abuzurile provocate de bărbați. La data de 25 mai, în acest an, oficialii FIFA trimiteau un comunicat în care se comunica suspendarea provizorie, timp de 90 de zile, a președintelui Federației Haitiene de Fotbal, Yves Jean-Bart.

Conducătorul este acuzat că ar fi hărțuit mai multe componente ale echipei naționale aflate în cantonament, în ultimii cinci ani. Oficialul a negat că ar fi avut un comortament indecent.

„Au făcut să pară că am o relație cu el folosind un video care sărbătorea succesul meu. Am fost cu adevărat surprinsă, pentru că sunt victima acestui atac. Suntem dezamăgiți și jenați, nu ne-au respectat cât timp am jucat pentru a reprezenta țara într-un mod demn”, a spus Melchie Daelle Dumornay, jucătoare haitiană.

Sub protecția anonimatului, o altă fotbalistă a spus că: „Posibilitatea ca eu să joc în străinătate depindea de un lucru: dacă mă culc sau nu cu președintele.”

Spaniolii de la Marca amintesc și de alte probleme de acest gen apărute în fotbalul feminin internațional. Keramuudin Karim, președintele Federației de Fotbal din Afghanistan, a fost sancționat în 2018, din cazua abuzurilor sexuale. Cel puțin cinci jucătoare i-au căzut victime în perioada 2013 – 2018.

Am mers în biroul lui pentru a discuta. I-am spus că am nevoie de bani pentru transport și dacă nu poate să mă ajute, să mă lase să mă transfer. S-a apropiat de mine și mi-a zis că vrea să mă dezbrac. I-am zis să mă lase în pace, că vreau să plec. Mi-a zis că nu se poate și că degeaba țip, că nu o să mă audă nimeni.

„M-a împins în pat și mi-a zis că o să vadă dacă sunt sau nu lesbiană pentru că eram mereu cu fetele și arătam ca un băiețel. M-am ridicat și am încercat să mă împotrivesc. Atunci m-a lovit peste față, am căzut și am încercat să mă ridic și să fug. Dar ușa nu se putea deschide decât cu amprenta lui, eram prinsă acolo. Mi-a dat un pumn în figură, mi-a dat sângele pe nas și pe gură, m-a lovit rău, am căzut și am leșinat”, a povestit o jucătoare pentru The Guardian.

Victima a mai afirmat: „Când m-am trezit, eram dezbărcată și era sânge peste tot. Tremuram, nu știam ce mi s-a întâmplat. Patul era plin de sânge, eu eram plină de sânge. M-am dus la baie, m-am spălat și m-am îmbrăcat. Apoi i-am spus că voi merge și voi spune presei ce mi-a făcut. A luat un pistol, mi l-a pus la tâmplă și mi-a zis: Vezi ce ți-am făcut? Te pot împușca în cap și îți pot împrăștia creierii peste tot. Pot face la fel cu cei din familia ta. Dacă vrei să nu fac asta, taci! Apoi mi-a aruncat niște bani și mi-a zis să plec.”

În 2019, jucătoarele de la naționala U17 a Columbiei au depus plângeri pentru hărțiuire sexuală în timpul cantonamentelor dinaintea Mondialului din Uruguay. Acuzațiile erau îndreptate contra selecționerului, care și-a recunoscut vina și a spus că-i pare rău.