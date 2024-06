Absorbție-record a fondurilor europene în mandatul lui Marcel Ciolacu: România, aproape de a cheltui 100% din bani europeni

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat încă de la începutul mandatului său, în iunie 2023, faptul că investițiile, inclusiv cu bani europeni, sunt prioritatea guvernării. Acest lucru reiese din creșterea accelerată a cheltuirii fondurilor europene în ultimul an, unde România are un grad de absorbție de 97,2% pentru exercițiu financiar 2014-2020, adică peste 23 de miliarde de euro.

„Investiţiile prin fonduri europene rămân marea noastră prioritate - alocăm bani pentru alte nouă proiecte de investiţii noi prin PNRR în sănătate, turism, cultură şi justiţie”, a declarat premierul Marcel Ciolacu.

În iunie 2023, la momentul preluării guvernării de către Marcel Ciolacu, gradul de absorbție a fondurilor europene era de 79%, adică 19 miliarde de euro. Astfel, una dintre principalele realizări ale guvernării Ciolacu a fost creșterea semnificativă a ratei de absorbție a fondurilor europene.

Dacă în anii anteriori, România a fost criticată pentru întârzierile și dificultățile în utilizarea fondurilor alocate, sub actuala guvernare, situația s-a schimbat radical. Strategiile adoptate și măsurile implementate de Guvern au condus la o utilizare eficientă și rapidă a fondurilor disponibile. PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.

Investițiile în infrastructura rutieră și feroviară sunt vitale pentru România, iar sub guvernarea Ciolacu, proiectele de construcție și modernizare a autostrăzilor și căilor ferate au fost intensificate. PSD dorește astfel să contribuie la o mai bună conectivitate regională și la stimularea mobilității economice.

Din exercițiul financiar 2014-2020, bani cheltuiți inclusiv în 2023, sumele alocate pentru îmbunătățirea infrastructurii din România au fost absorbiți în totalitate.

"Am avut 4,5 miliarde de euro pe exerciţiul bugetar 2014-2020 şi am cheltuit 5,3 miliarde de euro, pentru că am luat, cu acordul Uniunii Europene, 800 de milioane din alte zone care nu au reuşit să absoarbă sumele. Altfel, erau pierdute şi se trimiteau înapoi, plastic vorbind", a declarat, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.