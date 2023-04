Absolut spune că va înceta să mai exporte vodcă în Rusia – iar rușii oricum beau deja mai puțin

Pernod Ricard, compania-mamă a Absolut Company, a oprit exportul băuturii în Rusia după ce a atras critici și s-a confruntat cu un val de apeluri la boicot în Suedia, primul exportator mondial de vodcă, pentru că a reluat livrările la începutul lunii aprilie.

„Reacția din ultimele zile reflectă în mod clar rolul pe care Absolut îl joacă pentru comunitatea sa extinsă din Suedia”, a declarat marți Stephanie Durroux, directorul general al Absolut Company, într-o declarație. „Recunoscând, de asemenea, datoria de a avea grijă de angajații și partenerii noștri, nu îi putem expune la critici masive sub nicio formă”.

Ea a adăugat că societatea și-a redus masiv activitățile comerciale începând cu 2022 martie pentru a se conforma sancțiunilor și pentru a-și proteja echipa locală de acuzațiile de răspundere penală în ceea ce privește „falimentul intenționat”.

Berea, alcoolul preferat al rușilor

Pernod Ricard obținea 3% din vânzările sale globale de pe piața rusă înainte de război, potrivit Financial Times.

„Am fost mult timp o țară a berii, nu o țară a vodcii”, spune șeful centrului de cercetare a alcoolului, dar, după cum se pare, s-ar putea ca Absolut să nu fie lipsit chiar atât de mult în Rusia.

Igor Kosarev, președintele uniunii producătorilor de produse alcoolice, a declarat marți agenției de presă de stat TASS că Absolut Vodka reprezintă doar 0,01% – sau 100.000 de litri pe an – din consumul total de vodcă din țară, adică 800 de milioane de litri pe an.

Și, deși vodca este puternic asociată cu Rusia, nu este alcoolul preferat al țării. Berea este de mult timp preferata, a relatat la 5 februarie postul de presă de stat RIA Novosti.

„Suntem de mult timp o țară a berii, nu o țară a vodcii, deși acest mit continuă”, a declarat pentru RIA Vadim Drobiz, directorul centrului federal și regional de cercetare a piețelor de alcool.

Drobiz a declarat pentru RIA că producția și consumul de bere au început să crească începând din 1995 și au crescut de peste cinci ori în cei 12 ani până în 2007.

De atunci, berea a devenit alcoolul preferat al rușilor. În ianuarie 2023, berea a reprezentat mai mult de jumătate din alcoolul cumpărat în Rusia, a relatat RIA, citând date de la Kontur.Market. În comparație, vodca a reprezentat doar 20% din alcoolul vândut.

Daria Zhigalina, analist la Kontur.Market, a declarat pentru RIA că alcoolul mai ușor, cum ar fi berea, poate fi consumat la toate ocaziile, în timp ce alcoolul mai puternic, cum ar fi vodca, este de obicei rezervat pentru ocazii speciale.

Mai mult decât atât, Rusia – cunoscută pentru a fi o națiune de mari băutori – a devenit din ce în ce mai sobră de-a lungul anilor. Consumul de alcool a scăzut cu 43% din 2003 până în 2016, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății publicat în 2019.

