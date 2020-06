Probabil fan al celebrului Bear Grylls, un aventurier s-a legat cu lanțul de un copac, în Parâng, pentru a încerca tehnici de supraviețuire în sălbăticie. Însă, după trei zile petrecute în pădure, tânărul a regretat tentativa și a strigat după ajutor. Acesta a fost salvat de o echipă de salvamontiști și jandarmi.

Greșeala lui a fost că a aruncat cheia de la lacătul pus pe lanțul cu care s-a legat și a intrat în panică după ce a rămas fără mâncare. Tânărul a fost găsit în zona Polatişte, la graniţa judeţelor Hunedoara şi Gorj.

Mai exact, acesta s-a legat cu lanțul de un picior. După trei zile, așadar, acesta a regretat această tehnică de supraviețuire în sălbăticie și a început să strige după ajutor. Norocul său a fost că niște ciobani i-au auzit strigătele, iar aceștia au alertat salvamontiștii.

O înregistrare VIDEO amator arată momentul în care tânărul a fost găsit de salvatori.

Salvator: De câte zile ești aici?

Bărbat: Asta e a treia zi. A treia zi!

Bărbat: Păi am avut ceva de mâncare, dar am rămas de două zile, nu mănânc nimic! Am avut ceva mâncare, plasă, pe-acolo, că pe acolo am venit.

Salvator: Nu mai există nicio cheie la lacătul ăla?

Bărbat: Nu mai e nimic. Că, dacă era, nu mai stăteam eu în halul ăsta! N-aveți nimic la voi, apă, ceva?

Salvator: Ba da, îți dăm apă și fructe.

Bărbat: Te rog!

Salvator: Dă-i, te rog, din rucsac de la mine.

Bărbat: Ce bine că am dat de voi!

Tânărul a fost recuperat în siguranţă şi a fost ulterior predat unui echipaj de la ambulanţă, care i-a acordat şi îngrijiri.

„Pe noi ne-au alertat ciobanii care au auzit strigăte de ajutor. L-am găsit pe un tânăr legat de un picior cu un lanț de un copac, cu lacăt. Se pare că exersa tehnici de supraviețuire și aruncase cheia la distanță, astfel încât nu a putut ajunge la ea. Nu am mai întâlnit un astfel de caz”, a spus Ovidiu Bodean, șeful Salvamont Hunedoara, citat de observatornews.ro.