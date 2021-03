Chiar dacă a bifat douăsprezece apariţii la naţionalele de juniori ale României, Theodor Corbeanu a ales, până la urmă, să evolueze pentru Canada. Mijlocaşul în vârstă de numai 18 ani a răspuns pozitiv convocării selecţionerului John Herdman şi a prins 14 minute pe teren, în duelul cu Bermuda, din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Corbeanu a avut parte de un debut perfect în naţionala „Frunzei de arţar” şi a înscris cel de-al cincilea gol al victoriei categorice obţinute în faţa modeştilor oaspeţi din Bermuda (5 – 1). Încântat de reuşita sa, fotbalistul prim – divizionarei engleze Wolverhampton speră să devină un om de bază al Canadei, a cărei vedetă principală e Alphonso Davies, jucătorul deţinătoarei Ligii Campionilor, Bayern Munchen.

„Am simţit că a juca pentru Canada este cea mai potrivită alegere pentru acest moment. Ţara mea are o generaţie promiţătoare, iar Campionatul Mondial din 2026, ce va fi găzduit de Canada, se apropie. Cred că pot fi parte din aventura aceasta. E o provocare care mă inspiră şi care mă motivează. Întotdeauna mi-am dorit să evoluez pentru Canada” a declarat, vizibil fericit, Corbeanu.

Corbeanu a marcat de două ori pentru România

Corbeanu nu a fost convocat niciodată la reprezentiva Under 19 a tricolorilor, dar a jucat, în schimb, la selecţionatele sub 16 şi 17 ani. În scurta sa carieră în care a îmbrăcat tricoul României, fotbalistul de 1,90 metri şi-a trecut de două ori numele pe lista marcatorilor. Corbeanu a explicat că a optat, iniţial, pentru România, întrucât nu intrase în planurile canadienilor.

„Am reprezentat România la juniori. Nu am jucat pentru Canada, întrucât nu am fost selectat la naţionala sub 15 ani. Aveam nevoie de experienţă în fotbalul internaţional şi să joc pentru România mi-a oferit posibilitatea de a-mi testa calităţile împotriva celor mai talentaţi juniori” a mai adăugat Corbeanu.

Postolachi, prima aparţie în tricoul Moldovei

Tot în această săptămână, Virigiliu Postolachi şi-a luat adio de la naţionala României. Vârful francezilor de la Lille, împrumutat, pe parcursul acestui sezon, la divizionara secundă din Danemarca, Vendsyssel, a bifat prima selecţie în reprezentativa Moldovei.

Atacantul care s-a aflat, pentru o bună bucată de timp, la centrul de juniori al lui Paris Saint – Germain a petrecut aproape douăzeci de minute pe teren, în egalul cu Insulele Feroe, scor 1 – 1.