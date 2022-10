A rupt contractul cu PRO TV după mai bine de zece ani. Vedeta a frânt multe inimi

Victor Slav a renunțat la televiziune și s-a reprofilat spre afaceri, însă nici acestea nu i-au mers surprinzător de bine. Băiatul de la meteo, ce altădată încânta telespectatorii, a trebui să își găsească altă sursă de venit după ce a renunțat la televiziune.

Victor Slav nu a avut succes în afaceri

Fostul prezentator meteo a fost nevoit să își închidă cafeneaua, deschisă în pandemie, dar și florăria pe care o avea cu Anda Adam. Cei doi au avut o relație timp de mai mulți ani.

Victor Slav a recunoscut că de-a lungul timpului a pierdut foarte mulți bani, însă este mulțumit că a încercat tot ce și-a dorit, deși rezultatele nu au fost mereu cele așteptate.

„Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu. A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru. Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți”, a spus Victor Slav.

Mai mult, acesta a menționat că nu este genul de persoană care strânge bani, ci că dorește mereu să-i investească.

„Nu pun bani la ciorap, nu am reușit să acumulez, mereu i-am investit, pentru că eu cred că banii trebuie să circule. Nu strâng sume colosale, nu mă ghidez după Molière, dar în perioada asta cei care au reușit să strângă și să aibă disponibilități bănești au un plus”, a spus fostul prezentator.

Cum își câștigă Victor Slav banii

Deși a renunțat la televiziune, fostul soț al Biancăi Drăgușanu s-a reorientat și a găsit rapid o altă sursă de venit. Acum câștigă sume mari de bani pentru contractele de imagine pe care le are, potrivit viva.ro.