Cătălin Radu Rață, 36 de ani, s-a lăsat de fotbal şi a plecat în Spania unde, în prezent, este şofer de camion. Fostul fotbalist a jucat la naționala de juniori a României, apoi pentru Dinamo.

Din păcate, la numai 26 de ani, fundașul s-a accidentat grav şi a fost nevoit să renunţe la fotbal, iar astăzi este şofer pe camion în Spania şi se mândreşte cu ceea ce face.

Ca şofer face ruta Spania- Franţa şi câştigă bine

Cătălin Radu Rață a declarat: „Nu îmi e rușine cu ce fac. Muncesc bine și ajung la 2000-3000 de euro pe lună. Sunt șofer pe camion, fac curse Spania-Franța și sunt mulțumit. Ce să fac în țară, că totul e la pământ”, a declarat fostul fotbalist.

Cătălin Radu Rață aminteşte despre performanţele sale şi spune: „M-am născut talent și am murit speranță. Dacă nu am avut mai mult noroc, ce să fac? Eu eram liderul la naționalele de juniori, unde mai erau Pulhac, Surdu, care au și ajuns în naționala mare. Am și participat la campionatul acela european de juniori, de la începutul anilor 2000, unde am fost în grupă cu Spania, Belgia și Germania. În primul meci ne-au bătut ibericii, țin minte și acum că au dat gol Iniesta și Fernando Torres. Ce amintiri! Ei au ajuns mari de tot, noi… Asta este viața…”.

A fost printre sigurii jucători care a stat în probe în Anglia. Din păcate clubul din România s-a lăcomit cerând prea mult

Şi continuă: „Înainte de acel Campionat European, am fost în probe la Huddersfield, care era atunci satelitul lui Manchester United. Am stat o lună acolo. Cred că am fost primii juniori din România la o echipă din Anglia, în probe. Era cu vize atunci, nu eram în UE. Am fost eu, Pulhac, Stelian Stancu, cel care a jucat la Steaua, și încă un băiat. Ne-au vrut pe toți, au zis că ne aduc și părinții acolo, dar clubul de care aparțineam atunci, Sporting Pitești, a cerut patru milioane de dolari pe noi toți și englezii nu au vrut să dea. Poate dacă ajungeam acolo, alta era cariera noastră”, a povestit Rață pentru gsp.