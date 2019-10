Și-a transferat banii într-o fundație deschisă într-o țară exotică.

Ion Țiriac are o avere de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Forbes, însă susține că nu mai are bani. ”Nu mai am bani! Eu toți banii i-am donat fundației. Trăiesc bine, extraordinar trăiesc. Mi se plătește și combustibilul la avion și tot”, a dezvăluit Ion Țiriac în cadrul emisiunii ”Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia.

În urmă cu trei ani, Rise Project a dezvăluit că Ion Țiriac și-ar fi mutat întreaga avere în conturile unei fundații din Panama. Informația a fost dezvăluită în contextul scandalului ”Panama Papers”, cea mai mare scurgere de informații legată de averile miliardarilor lumii.

Sursa: România TV

