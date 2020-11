Vestea teribilă a venit pe telefonul bărbatului în condițiile în care el nici măcar nu s-a testat pentru infecția cu SarS CoV 2. Bărbatul din Galați fost zilele trecute la o clinică privată unde și-a făcut analizele uzuale de sânge, după care a primit vestea pe numărul de telefon lăsat la recepția clinicii, că este infectat cu noul coronavirus iar dacă se simte rău să sune de urgență la 112.

„Mi se comunica că am ieşit pozitiv – testul meu este, care test, nu ştiu, ca eu nu am niciun test COVID – că am ieşit pozitiv şi mi se recomandă să stau în casă şi, dacă mă simt mai rău, să contactez medicul de familie”, a spus Răzvan Postolache.

Softul care crește numărul de cazuri

Toate datele pacienților, fie că sunt infectați sau nu cu noul coronavirus, fie că s-au prezentat la medic cu simptome sau pentru alte afecțiuni medicale, sunt introduse într-un singur soft.

Postalache a mai spus că a cerut lămuriri la clinica privată, de unde i s-a răspuns că toate unitățile medicale, fie ele de stat sau particulare, folosesc un soft unic în care introduc rezultatele testelor pentru COVID-19 în aceeaşi platformă, care îi anunţă automat pe pacienţi prin SMS.

Liliana Iordăchescu, purtător de cuvânt DSP Galaţi a declarat pentru stirileprotv.ro că Postalache nu figurează în softul Coronoforms, în care toate persoanele infectate din România care sunt testate pozitiv, sunt introduse de urgență: “Persoana în cauză a fost căutată în platforma Coronoforms – şi la înregistrările cu persoane cu test pozitiv, şi la persoanele cu test negativ. Dumnealui nu figurează nicăieri. Ori cineva s-a folosit de numărul de telefon al dumnealui, ori, la laboratorul unde dumnealui şi-a făcut analize, dintr-o greşeală, i-a fost notat numărul de telefon pe un alt formular”, a spus oficialul.

Tot la Galați, acum câteva zile, o altă persoană a fost informată că este pozitivă, de data asta cei care au trimis mesajul fiind chiar cei de la DSP. După câteva ore, încurcătura a fost recunoscută iar persoana în cauză a fost scoasă din baza de date a persoanelor testate.