Cosmin Bărcăuan, fost jucător la Dinamo sau Șahtior Donețk, a povestit o întâmplare trăită în timp ce îmbrăca tricoul formației ucrainene. Rinat Ahmetov, patronul „minerilor”, îi premiase pe jucători cu câte 65.000 de dolari, iar fotbalistul român a băgat banii într-un sac pe care l-a pierdut în centrul orașului Donețk.

„A fost o întâmplare… Am găsit banii după vreo trei ore. Era multă lume acolo, era în centrul orașului Donețk. Luasem o primă bună atunci. Am coborât din mașină și i-am pierdut. După trei ore, i-am găsit într-un tomberon!

Era vorba de 65.000 de dolari, primă de joc, după ce trecusem cu Şahtior de FC Bruges, în Liga Campionilor. Eu conduceam maşina, îl aveam în dreapta pe Flavius (n.r. – Flavius Stoican), aveam telefonul într-un sac, unde era și pașaportul. Și el îmi tot cerea … aveam sacul în brațe.

La un moment dat, în centrul orașului, erau foarte mulți suporteri, multă lume, unii au trecut prin față, ne-au recunoscut, așa că am oprit. M-am dat jos, ne-am salutat cu ei, după care am revenit în mașină și am plecat.

Când am ajuns acasă, sacul nu mai era. Sacul cu tot cu telefon, pașaport și bani. Am intrat în panică! Nu e ușor să pierzi 65.000 de dolari!

L-am sunat pe Flavius, i-am spus că am pierdut banii, vă dați seama ce a fost și la gura lui. Am vorbit și cu Raț, Marica, Florea, eram mai mulți. S-a constituit o brigadă, cu soțiile, toată lumea căuta sacul. Dar, unde să găsești sacul?

După vreo două-trei ore, era un tomberon la doi metri de mine. Și Daniel Florea îmi zice: ’Cosmine, vezi că aici e sacul!’. Dar nu a băgat și mâna, mi-a zis doar de sac. L-am luat, l-am deschis, banii erau acolo! Așa, din ochi, i-am numărat. Lipseau vreo 10.000 de dolari din ei.

Era clar că oricum l-aș fi premiat pe cel care mi-ar fi adus sacul. Nu știu dacă-i dădeam 10.000, dar 5.000 dădeam sută la sută”, a povestit Bărcăuan la Digi Sport.

