Politica A murit Emanoil Savin, unul dintre cei mai cunoscuți primari. Deces în condiții neclare. Update







Update:

Potrivit surselor Antena 3, se pare că edilul a murit pe terenul de fotbal, în urma unui posibil infarct. A fost dus în stop cardiac la spitalul din Sinaia, iar după mai bine de o oră în care a fost supus manevrelor de resuscitare, a fost declarat decesul.

Știre inițială:

Bușteni. Emanoil Savin, primarul ales din Bușteni, a murit duminică, la 65 de ani, chiar în ziua în care sărbătorea 40 de ani de la căsătorie.

Se pare că bărbatului i se făcuse brusc rău, după care a căzut la pământ. Social-democratul Savin, a câștigat alegerile pentru Primăria Bușteni în iunie și era programat să înceapă mandatul din octombrie.

„Cu părere de rău, încă nu știu prea multe informații… Am primit vestea că era pe un teren de fotbal, era la un eveniment, a căzut. Am primit informația, m-a cutremurat și, într-un final, am primit vestea decesului.

Mai multe nu știu nici eu. Nici nu-mi vine să cred… Tragedia s-a produs în ziua în care aniversa 40 de ani de la căsătorie. Dumnezeu să-l ierte și trebuie să fim atenți cu toții, să fim atenți cu noi, uite că viața nu este așa cum o vedem toți”, a transmis Virgiliu Nanu, președintele PSD Prahova pentru Gândul.

Edilul postase în cursul zilei de duminică și o fotografie alături de soția sa pe rețelele sociale, în care anunța că împlinește 40 de ani de când s-au căsătorit.

„Astăzi aniversăm 40 de ani de când am spus DA în fața lui Dumnezeu și a ofițerului stării civile! La mulți ani! 4 august 1984 - 4 august 2024”, a fost mesajul transmis cu scurt timp înainte de tragedie.

A câștigat un nou mandat la alegerile din iunie

La alegerile locale din iunie, Emanoil Savin a câștigat un nou mandat de primar. De asemenea, acesta a avut și mai multe mandate de parlamentar.

De asemenea, în luna mai a acestui an, edilul a fost reales președinte al Organizației PSD Bușteni.

„Obiectivul nostru principal este câștigarea alegerilor viitoare, din anul 2024, așa cum îi obișnuisem pe locuitorii orașului Bușteni. Am stat doi ani și jumătate deoparte și se vede că nu s-a întâmplat nimic! Vreau să câștig Primăria Bușteni și voi rămâne aici, în Bușteni, de unde nu voi mai pleca!”, spunea atunci Savin.