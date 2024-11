Monden A murit un celebru regizor. A făcut numeroase filme SF și horror







Tim Sullivan, un romancier, regizor și critic de carte care a scris, regizat și/sau a jucat în mai multe filme horror și science-fiction cu buget redus, a murit la 76 de ani. Acesta a decedat de insuficiență cardiacă congestivă în ospiciul din Newport News, Virginia. Tragica veste a fost anunțată de John R. Ellis, un prieten al său de 50 de ani.

A murit legendarul Tim Sullivan

Sullivan a jucat rolul unui pilot militar care supraviețuiește unei molime mondiale și se luptă cu păianjeni mutanți uriași în thrillerul SF Twilight of the Dogs (1995) regizat de Ellis. El și Ellis s-au ocupat și de scenariul filmului.

El a scris și regizat Vampyre Femmes (1999) și a apărut în filme direct pe video precum The Laughing Dead (1989), Eyes of the Werewolf (1999), The Mark of Dracula (2000), Hollywood Mortuary (2000) și Deadly Scavengers (2001), lucrând adesea cu scenaristul și regizorul Ron Ford.

A scris cel puțin șapte romane științifico-fantastice

Tim Sullivan a scris cel puțin șapte romane științifico-fantastice în timpul carierei sale, trei dintre acestea bazându-se pe miniseria și serialul NBC V de Kenneth Johnson de la mijlocul anilor 1980 despre o invazie extraterestră a Pământului.

El s-a născut pe 9 iunie 1948, în Bangor, Maine. Unul dintre vecinii săi a fost Richard Tozier, care mai târziu avea să apară în trei romane Stephen King. Sullivan a urmat liceul John Bapst Memorial, a obținut o diplomă în literatură de la Florida Atlantic University și a trăit în Philadelphia și Washington înainte de a se stabili în California de Sud în 1988.

Povestirile lui Tim Sullivan, nominalizate la premiul Nebula

Acesta scris zeci de povestiri, inclusiv „Zeke” din 1981, o tragedie despre un extraterestru blocat pe Pământ, care a fost nominalizat la premiul Nebula. El a scris și Sfârșitul destinului din 1988, Războiul paraziților din 1989, Vikingul marțian și urmăritorii de dinozauri din 1992 și Lordii Creației din 1992. În ultimele zile, prietenii lui Aprille Canniff și Christina Pichlmaier au fost alături de el.