Candidatul la Emmy este cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Jambi în emisiunea TV pentru copii care a avut loc din 1986 până în 1990 alături de Paul Reubens în rolul Pee-wee Herman a murit la vârsta de doar 66 de ani.

Celelalte roluri ale sale au inclus apariții în serialul Seinfeld – unde a jucat rolul Cedric, apoi în serialul Cheers, apariţii în cadrul Saturday Night Live, precum și filme celebre, printre care The Frog Prince, Double Trouble și Pandemonium.

De asemenea, a scris mai multe scenarii, printre care Mistress of the Dark, Twin Sitters și The Paragon of Comedy.

Absolvent al grupului de improvizație, The Groundlings, a lucrat la mai multe proiecte pentru copii.

În ultimii ani, John a lucrat cu Walt Disney Imagineering

Paragon a lucrat cu Walt Disnet Imagineering pentru spectacole de improvizație în parcurile tematice Disney, inclusiv în interpretarea rolului lui Lucky the Dinosaur în timpul testelor figurii animatronice.

De asemenea, a revenit cu rolul său Jambi the Genie din Pee-wee Herman, în spectacolul de pe Broadway, care s-a ţinut în octombrie 2010 la Teatrul Stephen Sondheim.

John Dixon Paragon s-a născut în Alaska, dar a crescut și a urmat școli în Fort Collins, Colorado. El a început în grupul de improvizație din Los Angeles, The Groundlings, alături de Paul Reubens și Phil Hartman. John este cunoscut mai ales pentru munca sa la spectacolul pentru copii.