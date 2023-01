A murit starul wrestling-ului Jay Briscoe. „A fost o vedetă în Ring of Honor timp de peste 20 de ani”

Deși mai multe instituții de presă au raportat că starul wrestling-ului a murit într-un accident de mașină, informația nu a putut fi confirmată până acum. Tony Khan, CEO-ul All Elite Wrestling, a anunțat moartea lui Briscoe.

„Din păcate, Jamin Pugh a murit. Cunoscut fanilor ca Jay Briscoe, a fost o vedetă în ROH (compania de lupte Ring of Honor) timp de peste 20 de ani”, a scris el pe Twitter.

Briscoe s-a alăturat echipei Ring Of Honor în 2002 și a fost cunoscut drept unul dintre cei mai buni luptători pe echipe din lume. „De la primul spectacol și până astăzi, Jay și fratele său Mark au dominat ROH”, a spus Tony Khan.

Jay a concurat cu fratele său Mark, iar perechea era cunoscută sub numele de Frații Briscoe. Au fost de 13 ori campioni mondiali ROH pe echipe și au fost incluși în clasa inaugurală a ROH Hall of Fame anul trecut.

Paul Levesque, directorul de conținut al World Wrestling Entertainment a spus despre Jay Briscoe că a fost un luptător incredibil și a reușit să creeze o legătură incredibilă cu fanii luptei de pe tot globul. „Condoleanțe familiei și prietenilor lui Jay Briscoe”, a spus el.

Deși Poliția din Delaware a postat pe Twitter despre un accident mortal marți seară în orașul Laurel, nu au fost identificate victimele momentan, potrivit BBC.

