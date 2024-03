Social A murit scriitorul Nicolae Rotaru. Pe 28 martie împlinise 74 de ani







Nicolae Rotaru, cunoscut ca scriitor și membru al Filialei București Literatură pentru copii și tineret și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, conform anunțului făcut de Uniunea Scriitorilor din România.

Acesta s-a născut la Glîmbocata, Argeș, iar pe 28 martie a împlinit 74 de ani. De-a lungul timpului a activat ca ofițer de carieră, absolvind promoția din 1972 (specializat în transmisiuni).

Ulterior s-a retras din Jandarmeria Română cu gradul de general de brigadă și fiind decorat cu Medalia Virtutea Militară în rang de Cavaler.

Scriitorul Nicolae Rotaru a murit

Acesta a trecut cu succes de trei concursuri de debut editorial în perioada 1982-1985. A fost, de asemenea, membru al Uniunii Scriitorilor din România începând cu anul 1990, iar al Filialei Literatură pentru Copii și Tineret, București, din 2018.

În cariera sa, a activat și ca ziarist profesionist, fiind membru fondator al UZPR din 1991, fost director al revistei lunare „Pentru Patrie” și distins cu Ordinul Ziariștilor Clasa I Aur.

După ce și-a încheiat cariera în jurnalism, a devenit profesor universitar la Universitatea din București, obținând titlul de doctor în 2003. Expertiza sa s-a concentrat pe domenii precum psihosociologie, comunicare, etică și management.

A fost autor a peste 150 de cărți

Totodată, Nicolae Rotaru a fost distins cu titlurile de cetățean de onoare al comunei Leordeni și al județului Argeș. De-a lungul carierei sale literare, a câștigat Premiul „Opera Omnia” oferit de Filiala Literatură pentru Copii și Tineret în 2018, Trofeul „Împliniri Scriitoricești” acordat de UZP în 2020 și Premiul Cartea Anului acordat de Filiala Literatură pentru Copii și Tineret în 2023.

El este autorul a peste 150 de cărți, dintre care peste 100 sunt de beletristică, acoperind genuri precum roman, nuvelă, povestire, schiță, pamflet, aforistică, poezie și eseistică.

De altfel, Nicolae Rotaru a colaborat cu numeroși scriitori și critici literari, printre care se numără E. Simion, F. Neagu, Al. Piru, C. Bălăceanu-Stolnici, I.M. Almăjan, R. Cârneci, N. Stănescu, M. Sorescu, Şt. Cazimir, H. Gârbea, Şt. Mitroi, C. Leu, M. Micu, I. Aramă, Gh. Tomozei, I. Rotaru, I. Brad, A.M.Baros, N. Dragoş, Şt. Dimitriu, I. Horea, G. Şovu, N.D. Fruntelată, I.D. Bălan, G. Stanca, P. Everac, G. Arion, D. Săraru, N. Udroiu, G. Ţărnea, A. Goci, A.T. Dumitrescu și mulți alții.

Nicolae Rotaru împlinise zilele trecute 74 de ani

Potrivit președintelui Filialei de Literatură pentru copii și tineret la Uniunea Scriitorilor din România, Petre Crăciun, Nicolae Rotaru a redactat scenarii și critici de film și a fost fondatorul cenaclului literar „Ex libris”.

De asemenea, a ocupat poziții de senior editor, membru în colegii de redacție și jurii, a contribuit la crearea unor reviste și a fost responsabil de rubrici în diverse publicații.

„În ultimii șapte ani a fost constant membru în juriile naționale ale Concursului „Tinere condeie”.

S-a numărat printre autorii care semnează articole în noua revistă pentru copii a Uniunii Scriitorilor din România, „Dimineața cuvintelor”.

În urmă cu numai două zile a fost aniversat, la Casa de Cultură a Ministerului de Interne, prilej cu care au apărut nu mai puțin de 11 volume noi la Editura Fast Editing.

Dumnezeu să îl odihnească!”, a mai adăugat Petre Crăciun.