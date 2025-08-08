Social A murit doctorul care a dus laparoscopia la rang de artă







Prof. Univ. Dr. Marius Teodorescu, fost șef al Clinicii Universitare Chirurgie I din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara și unul dintre promotorii chirurgiei laparoscopice în vestul țării, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Profesorul este, alături de Daniela Radu, autor al Îndreptarului în chirurgia laparoscopică.

Prof. univ. dr. Marius Teodorescu era apreciat pentru exigența profesională . Dar și pentru sprijinul acordat tinerilor medici. Doctorul Marius Teodorescu a fot mentor pentru zeci de generații de studenți și rezidenți.Fost șef al Clinicii I Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, profesorul Marius Teodorescu a fost mai mult decât un chirurg excepțional. A fost un model de dăruire și un om cu suflet mare. Care și-a pus întreaga viață în slujba medicinei și a binelui pacientului, spun medicii care l-au cunoscut din spitalul timișorean.

"Ne-a părăsit un simbol al excelenței medicale timișorene. Un vizionar care a adus chirurgia laparoscopică la rang de artă.Un formator de școală medicală și un sprijin real pentru zeci de generații de tineri medici", a anunțat conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. S-a retras activitatea universitară și medicală de peste un deceniu. Profesorul Teodorescu a rămas însă până la final o prezență respectată în comunitatea medicală și academică.