Social
A murit doctorul care a dus laparoscopia la rang de artă
- Veronica Bursașiu
- 8 august 2025, 21:59
Din cuprinsul articolului
Prof. Univ. Dr. Marius Teodorescu, fost șef al Clinicii Universitare Chirurgie I din cadrul UMF „Victor Babeș” din Timișoara și unul dintre promotorii chirurgiei laparoscopice în vestul țării, s-a stins din viață la vârsta de 81 de ani. Profesorul este, alături de Daniela Radu, autor al Îndreptarului în chirurgia laparoscopică.
Profesorul , Marius Teodorescu formator de școală medicală
Prof. univ. dr. Marius Teodorescu era apreciat pentru exigența profesională. Dar și pentru sprijinul acordat tinerilor medici. Doctorul Marius Teodorescu a fot mentor pentru zeci de generații de studenți și rezidenți.Fost șef al Clinicii I Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, profesorul Marius Teodorescu a fost mai mult decât un chirurg excepțional. A fost un model de dăruire și un om cu suflet mare. Care și-a pus întreaga viață în slujba medicinei și a binelui pacientului, spun medicii care l-au cunoscut din spitalul timișorean.
"Ne-a părăsit un simbol al excelenței medicale timișorene. Un vizionar care a adus chirurgia laparoscopică la rang de artă.Un formator de școală medicală și un sprijin real pentru zeci de generații de tineri medici", a anunțat conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. S-a retras activitatea universitară și medicală de peste un deceniu. Profesorul Teodorescu a rămas însă până la final o prezență respectată în comunitatea medicală și academică.
"Un om care a știut să transforme suferința în speranță și știința în vindecare"
Sub îndrumarea sa, unitatea medicală din Timișoara și-a consolidat prestigiul. Devenind un reper național în formarea viitorilor chirurgi și un model de excelență medicală.
"Transmiterea cunoștințelor sale către generații întregi de medici, profesionalismul desăvârșit și dedicația față de pacienți vor rămâne mereu în memoria celor care l-au cunoscut. Și au lucrat alături de el. Tristețea este cu atât mai mare cu câte plecarea sa lasă în urmă un gol imens. Un gol în inimile colegilor, ale foștilor studenți și ale tuturor celor care au avut onoarea de la cunoaștere. Spitalul nostru este astăzi mai sărac. Am pierdut un om important. Un om bun. Un om care a știut să transforme suferința în speranță și știința în vindecare", e mesajul conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” . Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.