A MURIT! Numele lui se leagă de cel al marelui Bruce Lee. Breaking news

Anunțul morții marelui producător de filme Raymond Chow a îndurerat întreaga lume a cinematografiei chineze și chiar internaționale. Raymond Chow a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. A fost considerat mogulul cinematografiei din Hong Kong.





Raymond Chow a devenit cofondator al studiourilor Golden Harvest în 1971 şi a produs de-a lungul carierei sale peste 170 de filme, potrivit site-ului cu specific cinematografic IMDB. În multe dintre aceste producţii a jucat actorul Jackie Chan, potrivit agerpres.ro

Renumitul producător a colaborat cu Bruce Lee la "The Big Boss" (1971), un film de mare succes pe plan internaţional, care i-a lansat cariera actorului asiatic, pasionat de artele marţiale. Raymond Chow a fost, de asemenea, producător şi coproducător al altor două filme celebre cu Bruce Lee, "The Way of the Dragon" (1972) şi "Enter the Dragon" (1973), prima dintre aceste pelicule marcând colaborarea în premieră mondială a unui studio din Hong Kong cu industria de la Hollywood. "Mulţumesc, Raymond, că i-ai dat o şansă tânărului Bruce Lee şi l-ai ajutat să îşi îndeplinească visul. Odihneşte-te în pace, Raymond", a scris pe Twitter fiica actorului asiatic, Shannon Lee. Producătorul Raymond Chow, născut la Hong Kong în 1927, a avut succes pe plan internaţional şi datorită colaborărilor sale cu actorul Jackie Chan, cu care a început să lucreze la filmul "The Big Brawl", lansat pe marile ecrane în anul 1980.

