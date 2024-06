Monden A murit Bill Cobbs, actorul din „The Bodyguard”. Pe 16 iunie împlinise 90 de ani







Bill Cobbs, actorul din celebra producție „Night at the Museum”, a murit la vârsta de 90 de ani. Acesta a lăsat în urmă o carieră impresionantă, având peste 200 de roluri. Regretatul actor a petrecut în lumea filmului mai bine de cinci decenii.

Bill Cobbs a murit la 90 de ani

„The Bodyguard”, „Night at the Museum” sau „The Color of Money” sunt doar câte dintre filmele în care acesta a interpretat un rol de excepție. Bill Cobbs a murit în noaptea de marți spre miercuri, la vârsta de 90 de ani.

Actorul s-a stins în locuința sa din Riverside, California, iar vestea morții sale a fost dată chiar de către fratele acestuia. Anunțul făcut de Thomas G. Cobbs i-a întristat pe fanii actorului.

Carieră impresionantă

Potrivit anunțului făcut de fratele său, Bill Cobbs își sărbătorise recent ziua de naștere, moment în care a fost înconjurat de familie, rude și prieteni apropiați.

„Un partener iubit, frate mai mare, unchi, părinte surogat, naş şi prieten. Bill şi-a sărbătorit recent şi fericit cea de-a 90-a aniversare înconjurat de cei dragi şi preţuiţi. Ca familie, suntem mângâiaţi ştiind că Bill şi-a găsit pacea şi odihna veşnică alături de Tatăl său ceresc. Vă cerem rugăciunile şi încurajarea în această perioadă”, a precizat fratele regretatului actor.

A murit actorul Bill Cobbs

Actorul s-a născut în Cleveland și a intrat în lumea filmului în 1974. În perioada respectivă, el a obținut un rol în producția „The Taking of Pelham One Two Three”. De asemenea, el a avut succes cu rolurile interpretate în „The Hudsucker Proxy” sau „The Color of Money”, drama lui Martin Scorsese.

Totodată, acesta a jucat rolul de impresar al artistei Whitney Houston, în filmul „The Bodyguard”.

Înainte de a se retrage din lumina reflectoarelor, acesta a avut diferite roluri în emisiuni educaționale pentru copii sau chiar în seriale TV.