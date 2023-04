A murit actrița din celebrele seriale „Tânăr şi neliniştit” şi „Star Trek”. Anunțul a fost făcut de fiica sa

Sharon Acker, cunoscută din „Tânăr şi neliniştit” sau „Star Trek”, a murit. Actrița s-a născut pe data de 2 aprilie 1935 la Toronto şi a murit pe 16 martie, la vârsta de 87 de ani. Acker a murit într-o casă de bătrâni din Toronto, a declarat fiica ei Kim Everest pentru The Hollywood Reporter.

Fiica lui Sharon Acker: Am pierdut o doamnă incredibilă. Pe mama mea

Kim Everest, fiica lui Acker, director de casting, a anunțat moartea mamei sale pe Facebook pe 17 martie: „Ieri la 15:30 am pierdut o doamnă incredibilă. Pe mama mea Sharon Acker Elkington. Te iubim atât de mult”

De asemenea, şi vărul ei a scris pe social media: „Eu și soția mea Judy am fost foarte apropiați de Sharon și am vorbit în mod regulat chiar și după ce s-a mutat înapoi la Toronto pentru a fi aproape de fiicele și familia sa. Nu pot uita niciodată zâmbetul de un milion de dolari al lui Sharon. Ea i-a făcut pe toți cei cu care a intrat în contact să se simtă mult mai bine”.

Ultimul ei film a fost unul de groază Happy Birthday to Me (1981)

Iar ultima ei apariție TV a fost ăn The Young and the Restless în 1992. Mai trebuie spus că a ctriţa s-a făcut în special remarcată în producţii de televiziune. A apărut în numeroase seriale din anii 1960, ’70 şi ’80. Ultimul ei rol a fost cel al Dr. Grace Sundell, în „The Young and the Restless”, în 1992, pentru patru episoade.

A jucat în „The Mysteries of the West” în 1967 şi „Star Trek” în 1969, „Gunsmoke” în 1971, „Mission Impossible”, reboot-ul „Perry Mason”, „The Streets of San Francisco”. Sharon Acker a mai jucat în două soap opera, „Executive Suite”, în anii 1970, şi „Texas”, în 1982.

Sharon Acker s-a retras din actorie în ’94, s-a întors în Canada împreună cu răposatul ei al doilea soț, Peter Elkington, pentru a locui într-o cabană în Muskoka, Ontario, și să-și continue pasiunea pentru pictură și sculptură.

Elkington a murit în 2001. Supraviețuitorii actriţei sunt copiii ei, Kim și Gillian, nepoata Alexis, strănepoata Berkeley și copiii vitregi Kim și Caitlin, scrie hollywoodreporter.com.