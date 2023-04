Legendarul om de radio a murit de cancer la doar 53 de ani: „A luptat curajos până la capăt”. Foto

Mark a fost diagnosticat cu cancer testicular în stadiul 3 în 1988. Acest cancer agresiv i-a afectat și rinichii și plămânii. Pilgrim a suferit un atac de cord sever în cabinetul medicului său pe 14 iulie 2008. În ciuda leziunilor cardiace severe, asistența medicală promptă i-a salvat viața.

Mark a fost diagnosticat cu al doilea cancer în februarie 2022

De data aceasta, am cancer pulmonar în stadiul 4, anunțase Mark Pilgrim. Din păcate, omul de radio a murit de cancer după o lungă luptă.

În ultimul său tweet a împărtășit fanilor cât de epuizat a devenit corpul său

Mark Pilgrim, care avea un master la Edinburgh School și o diplomă de licență în psihologie industrială și fost un cunoscut vorbitor motivațional. Alături de familie, prietenii și colegii săi au participat la slujba de înmormântare, în timpul căreia amicii săi de o viață, Kevin Cook și Julian Stevenson, directorul general al HOT 102.7FM Lloyd Madurai, prezentatorul radio Simon Parkinson și logodnica sa, Adrienne Watkins, au vorbit despre ce a însemnat Pilgrim în viața lor.

Slujba a început cu două melodii, „Why Do You Go” a lui Peter Crosby și „Far Away Places” a lui Joshua Nichols, cele mai iubite cântece ale lui Pilgrim.

Kevin Cook a vorbit despre prietenia lor specială: „Mark a fost cel mai bun prieten al meu. A fost o prietenie care a început în anii 90 în boxa DJ-ului M-Net SuperSport Action Cafés. Aruncam cu banane în mulțime… Mark a fost incredibil de pasionat de tot ce însemna radio și muzică și un profesionist desăvârșit”.

JUST IN: SA media personality and radio legend Mark Pilgrim passes away after a years-long battle with cancer pic.twitter.com/SRGSAmRsuV — EWN Reporter (@ewnreporter) March 5, 2023

„Sufletul meu pereche. Eroul meu, nu ne luăm adio, ci „la revedere”

În ultimele luni, marcat de boală, Mark Pilgrim a postat multe selfie-uri alături de partenera sa de viață, pe care o numea „My Adrienne” și despre care spunea că l-a ajutat enorm, acordându-i sprijin fizic, dar și emoțional.

Adrienne Watikins a avut cel mai emoționant discurs din timpul slujbei de înmormântare. „Frumosul meu Mark, acum nu vom lua adio, ci doar ”la revedere”. Ultimii trei ani au fost cei mai frumoși ani din viața mea. De la prima întâlnire, mi-ai tăiat răsuflarea, ai pășit lin în viața mea și apoi m-ai făcut să mă simt ca într-o scenă dintr-un film celebru”, a spus Adrienne.

Adrienne Watikins: „Frumosul meu Mark, îți mulțumesc pentru povestea noastră de dragoste. Pentru aventura vieții. Pentru privilegiul și onoarea pe care le-am avut să te iubesc, să merg cu tine în acest ultim capitol, să am grijă de tine și, mai presus de toate, să fiu iubită de tine. Dragostea mea, nu pot să-ți spun cât de recunoscătoare sunt pentru micul nostru infinit. Nu l-aș schimba cu nimic în lume. Voi fi veșnic recunoscătoare pentru zilele din viața ta pe care mi le-ai oferit. Nu voi înceta niciodată să te iubesc, Mark al meu. Cel mai bun prieten al meu. Sufletul meu pereche. Eroul meu”, a mai spus ea, potrivit republicmonews.com.