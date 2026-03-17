A murit actorul Matt Clark, celebru cu „Back to the Future”. A avut o carieră de 50 de ani în filme și televiziune

Matt Clark a avut o carieră de 50 de ani în filme și televiziune. Sursa foto: colaj EVZ
Matt Clark, actor american cu o carieră de peste cinci decenii în filme și televiziune, a murit la 89 de ani, la domiciliul său din Austin, Texas, după complicații postoperatorii, relatează foxnews.com.

Matt Clark a murit acasă, după complicații postoperatorii

Actorul Matt Clark, cunoscut pentru rolul său din „Back to the Future Part III”, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Moartea sa a fost confirmată de fiica sa, Aimee Clark.

Clark și-a dat ultima suflare acasă, în Austin, Texas, după ce a avut complicații în urma unei intervenții chirurgicale la coloană. Familia a subliniat că actorul „a murit așa cum a trăit, în condițiile sale”.

O carieră de peste cinci decenii în filme și televiziune

Matt Clark a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, cu accent pe filme western. Rolul său cel mai cunoscut rămâne cel al barmanului Chester din „Back to the Future Part III”. Actorul a mai apărut în seriale de televiziune precum „Little House on the Prairie”, „Grace Under Fire” și „The Jeff Foxworthy Show”.

Ilan Laufer și copiii lui, loviți pe trecerea de pietoni. Fostul ministru se afla cu gemenii pe trotinetă
Ilan Laufer și copiii lui, loviți pe trecerea de pietoni. Fostul ministru se afla cu gemenii pe trotinetă
Ambasadorul Rusiei la București pornește un scandal nuclear cu Occidentul. Ce spune omul lui Putin în România
Ambasadorul Rusiei la București pornește un scandal nuclear cu Occidentul. Ce spune omul lui Putin în România

În cinematografie, Clark a colaborat cu staruri precum Clint Eastwood, Robert Redford și John Wayne. Regizorul Gary Rosen a declarat că Matt Clark a fost „tipul de actor care a definit cinematografia de la Hollywood în cea mai mare eră a sa. Un interpret de personaje cu totul unic, care făcea memorabile fiecare scenă în care apărea, adesea eclipsând staruri precum Rod Steiger, Robert Redford, Clint Eastwood și John Wayne”.

Clark a jucat în numeroase filme devenite clasice, printre care „In The Heat of the Night”, „Jeremiah Johnson”, „The Outlaw Josey Wales”, „The Cowboys” și „Pat Garrett and Billy the Kid”. Familia actorului a afirmat că „a fost norocos în carieră și mândru că a lucrat cu oameni buni”.

Matt Clark. Sursa foto: colaj EVZ

Ultimul rol a fost un tribut genului western

Ultima apariție a lui Clark pe marele ecran a fost în filmul „A Million Ways to Die in the West”, lansat în 2014.

Familia sa consideră că acest rol a fost „un rămas bun potrivit pentru genul pe care l-a adoptat pentru cea mai mare parte a carierei”.

Matt Clark a murit la 89 de ani. Viața personală și familia

Clark s-a căsătorit de trei ori de-a lungul vieții sale. Prima data cu Erica Lann, din 1958 până în 1966. Apoi a avut un mariaj timp de un an cu Carol Trieste, în 1968, înainte de a-și uni destinele cu a treia sa soție, Sharon Mays, în 2000.

Actorul a lăsat în urmă și o fiică, pe Aimee.

Stiri calde

10:42 - Ilan Laufer și copiii lui, loviți pe trecerea de pietoni. Fostul ministru se afla cu gemenii pe trotinetă
10:37 - Ambasadorul Rusiei la București pornește un scandal nuclear cu Occidentul. Ce spune omul lui Putin în România
10:32 - Criza apei pe Nistru. Autoritățile caută soluții. Ministrul Mediului: Inventariem toate sondele
10:26 - Urzicile, mai scumpe decât carnea. Cât plătesc românii prea leneși să și le culeagă singuri
10:21 - Alertă în sudul Republicii Moldova. O dronă necunoscută, similară celor de tip Shahed, a survolat spațiul aerian
10:08 - Ratele la credite scad de la 1 aprilie. Cât vor economisi românii

