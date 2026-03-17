A murit actorul Matt Clark, celebru cu „Back to the Future”. A avut o carieră de 50 de ani în filme și televiziune

Matt Clark, actor american cu o carieră de peste cinci decenii în filme și televiziune, a murit la 89 de ani, la domiciliul său din Austin, Texas, după complicații postoperatorii, relatează foxnews.com.

Actorul Matt Clark, cunoscut pentru rolul său din „Back to the Future Part III”, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Moartea sa a fost confirmată de fiica sa, Aimee Clark.

Clark și-a dat ultima suflare acasă, în Austin, Texas, după ce a avut complicații în urma unei intervenții chirurgicale la coloană. Familia a subliniat că actorul „a murit așa cum a trăit, în condițiile sale”.

Matt Clark a avut o carieră care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, cu accent pe filme western. Rolul său cel mai cunoscut rămâne cel al barmanului Chester din „Back to the Future Part III”. Actorul a mai apărut în seriale de televiziune precum „Little House on the Prairie”, „Grace Under Fire” și „The Jeff Foxworthy Show”.

În cinematografie, Clark a colaborat cu staruri precum Clint Eastwood, Robert Redford și John Wayne. Regizorul Gary Rosen a declarat că Matt Clark a fost „tipul de actor care a definit cinematografia de la Hollywood în cea mai mare eră a sa. Un interpret de personaje cu totul unic, care făcea memorabile fiecare scenă în care apărea, adesea eclipsând staruri precum Rod Steiger, Robert Redford, Clint Eastwood și John Wayne”.

Clark a jucat în numeroase filme devenite clasice, printre care „In The Heat of the Night”, „Jeremiah Johnson”, „The Outlaw Josey Wales”, „The Cowboys” și „Pat Garrett and Billy the Kid”. Familia actorului a afirmat că „a fost norocos în carieră și mândru că a lucrat cu oameni buni”.

Ultima apariție a lui Clark pe marele ecran a fost în filmul „A Million Ways to Die in the West”, lansat în 2014.

Familia sa consideră că acest rol a fost „un rămas bun potrivit pentru genul pe care l-a adoptat pentru cea mai mare parte a carierei”.

Clark s-a căsătorit de trei ori de-a lungul vieții sale. Prima data cu Erica Lann, din 1958 până în 1966. Apoi a avut un mariaj timp de un an cu Carol Trieste, în 1968, înainte de a-și uni destinele cu a treia sa soție, Sharon Mays, în 2000.

Actorul a lăsat în urmă și o fiică, pe Aimee.