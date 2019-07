Directorul de comunicare al Electric Castle, Andi Vanca, a declarat în prima zi a festivalulul, că patinoarul se bazează pe o tehnologie care nu este influenţată de temperaturile exeterioare, iar particiapanţii vor folosi patine speciale.

„Dintre toate sporturile posibile, cu siguranţă că nimeni nu şi-ar fi imaginat că ar putea practica patinajul tocmai la Electric Castle, în mijlocul lunii iulie.

Festivalul aduce la Castelul Banffy din Bonţida tehnologia <like-ice>, un tip de gheaţă artificială care nu condiţionează distracţia de temperaturile exterioare, iar participanţii vor avea la dispoziţie patine speciale pentru acest tip de material, acreditat şi pentru folosirea la competiţiile internaţionale de patinaj sau curling.

Patinoarul estival este amplasat în apropiere de Booha Mansion, locul perfect de selfie pe patine cu vedere asupra castelului medieval. De asemenea, lansăm la ediţia 2019 şi proiectul New Media Castle, cu efecte de laser, holograme şi proiecţii imersive de video mapping, dar şi un concept în premieră, Sensorial Playground, un spaţiu de joacă senzorial, care face muzica accesibilă tuturor, prin experienţe interactive mediate de tehnologie.

Aşteptăm peste 150.000 de persoane la Electric Castle care să se bucure atât de concertele de muzică, dar şi de noile surprize pregătite”, a spus Vanca.

Totodată, organizatorii festivalului au amenajat în spatele Castelului Banffy un cinematograful special, unde pe un ecran pop-up de mari dimensiuni vor fi prezentate filme de acţiune, animaţii sau fantastice în fiecare seară.

Printre headlinerii celei de-a şaptea ediţii a Electric Castle se numără Florence and The Machine, Limp Bizkit, Nils Frahm, Thirty Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, dar şi artişti români sau trupe precum Loredana, CTC, Şuie Paparude, Grimus, Moonlight Breakfast, The Mono Jacks, Zmei3.

Asistenţa medicală de urgenţă este acordată de către 35 de medici şi asistenţi SMURD, sprijiniţi de 125 de voluntari SMURD. În rezervă, sunt pregătiţi în permanenţă peste 100 de pompieri care vor interveni în caz de necesitate. De asemenea, sunt două puncte de prim-ajutor şi asistenţă medicală, iar echipaje mixte de pompieri şi paramedici SMURD vor patrula în permanenţă în zona festivalului.

