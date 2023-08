A început a 26-a ediție a Festivalului Internațional George Enescu! Lumea întreagă este invitată să descopere „Generozitatea prin muzică”

Festivalul International este un eveniment aflat sub inaltul patronaj al Presedintelui Romaniei si produs de Ministerul Culturii.

Festivalul a debutat duminica seara cu un concert din seria Mari Orchestre ale lumii. Pe scena de la Sala Palatului a urcat Orchestra Filarmonicii George Enescu condusa de maestrul Cristian Macelaru, alaturi de violoncelistul francez Gautier Capuçon.

Oficialitati, actori, regizori si alti iubitori ai muzicii clasice au putut asculta Rapsodia Romana de George Enescu, alaturi de una dintre cele mai celebre si cantate lucrari pentru solist si orchestra din istoria muzicii de Antonín Dvorak si capodopera de teatru muzical „Cavalerul rozelor” de Richard Strauss. Maestrul Cristian Macelaru a dedicat Rapsodia Romana victimelor de la Crevedia, intr-un moment care a emotionat intreaga sala.

Spunea George Enescu asa: in arta, in literatura, in muzica, nimic nu este al tau decat atunci cand il daruiesti altcuiva. De aceea, motto-ul festivalului din acest an se intituleaza „Generozitate prin muzica”. Tot Enescu era cel care in timpul Marelui Razboi canta ca sa-si foloseasca talentul si oferea darul muzicii celor care aveau nevoie de mangaiere. In acelasi fel, in aceasta seara, vrem sa dedicam Rapsodia a 2-a celor care au nevoie de o mangaiere sufleteasca in urma tragediei de ieri, a declarat Cristian Macelaru, Directorul Artistic al Festivalului International George Enescu.

Festivalul Internațional George Enescu

Luni a debutat si seria Concertelor de la Ateneul Roman, cu un concert al unei orchestre ce a scris istoria muzicii prin premiere revolutionare: Orchestra Simfonica WDR din Köln. Orchestra a fost condusa de Jörg Widmann, cu acompaniamentul solistic al violonistei Carolin Widmann. Publicul a avut ocazia sa asculte lucrari compuse chiar de Jörg Widmann, compozitor, clarinetist si dirijor german a carui opera era, la un moment dat, printre primele trei din lume in ceea ce priveste prezenta pe afisele mapamondului, dar si Simfonia nr. 5 in re minor op. 107, Reforma, compusa de Felix Mendelssohn.

De la ora 20:00, publicul s-a mutat la Sala Palatului, pentru opera Otello de Giuseppe Verdi. Italienii de la Orchestra si Corul Maggio Musicale Fiorentino au fost condusi de maestrul Zubin Mehta.

In deschiderea concertului, publicul a asistat la un moment cu adevarat special: consilierul prezidential Sergiu Nistor si Ministrul Culturii, Raluca Turcan, au oferit Ordinul National „Pentru Merit”, in grad de Comandor maestrului Zubin Mehta, Presedintele de Onoare al Festivalului si Concursului International George Enescu, ce a revenit cu aceasta ocazie pe scena de la Sala Palatului, dupa o pauza de cateva editii. Suportul vizual pentru opera Otello a fost unul de exceptie, o proiectie multimedia creata de regizorii Nona Ciobanu si Peter Kosir.

Festivalul International George Enescu continua pana pe 24 septembrie. Programul detaliat se gaseste aici.

Despre Festivalul International George Enescu

Festivalul International George Enescu este unul dintre cele mai importante evenimente de muzica clasica la nivel international, organizat incepand cu 1958. Cea de-a 26-a editie a festivalului are loc intre 27 august si 24 septembrie, iar tema editiei este “Generozitate prin muzica”|”Generosity through Music”. Programul festivalului include peste 3.500 dintre cei mai renumiti artisti ai lumii, peste 40 de orchestre din 16 tari, lucrari de opera in prima auditie si concerte educative pentru copii.

