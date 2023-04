A împiedicat poliția franceză ajutorul medical pentru protestatarii răniți?

Protestatarii francezi au fost chemați să se adune în toată țara joia trecută, în seara zilei de joi, pentru a-și exprima furia față de aceste confruntări care se intensifică.

Marea controversă în prezent este dacă forțele de ordine au împiedicat sau nu intervenția serviciilor medicale de urgență în timpul unui protest desfășurat sâmbătă la Sainte-Soline, în sud-vestul Franței.

Peste 25.000 de persoane s-au adunat în acest oraș rural pentru a protesta față de construcția așa-numitelor mega-bazine.

Guvernul francez consideră că aceste rezervoare vor ajuta la udarea terenurilor agricole în timpul verii și vor fi umplute în timpul iernii prin pomparea apelor subterane.

Dar ecologiștii spun că acest lucru va face mai mult rău decât bine râurilor deja epuizate și biodiversității din regiune.

Protestul a fost rapid marcat de violențe, peste 200 de manifestanți fiind răniți

O persoană și-a pierdut un ochi după ce a fost lovită de un proiectil, iar alți doi bărbați erau încă în comă o săptămână mai târziu, potrivit organizatorilor protestului.

Într-o înregistrare difuzată de ziarul francez Mediapart în coordonare cu Liga Franceză a Drepturilor Omului, se poate auzi un schimb de replici telefonice între un avocat și un intervenient de urgență.

Cel care răspunde explică faptul că niciun elicopter sau ambulanță nu poate intra în zonă din cauza unui ordin emis de forțele de ordine.

Avocatul subliniază că zona în care se află răniții în stare critică este calmă de 30 de minute.

Intervenientul de urgență este de acord, dar spune că nu pot merge împotriva ordinului autorităților.

Jandarmeria Națională, ramura forțelor armate care a intervenit în timpul protestului, susține că aceste acuzații sunt știri false.

Pe Twitter, ei au insistat că au ajutat la evacuări și că echipa lor medicală i-a ajutat pe manifestanții răniți.

Într-un raport despre ciocnirile de sâmbătă, directorul general al jandarmeriei a descris utilizarea forței ca fiind „proporțională”.

Între timp, părinții celor doi bărbați aflați în comă au depus miercuri plângeri, acuzând forțele de ordine de „tentativă de omor”.

