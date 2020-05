Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva zile, când tânăra a ieșit la alergat pe unul din bulevardele din București. În timp ce alerga, a fost blocată de patru tineri care au agresat-o și au încercat să o pipăie fără să țină cont de trecători.

„Am ieșit și eu la alergat, după o lună în care am stat în casă ca o moluscă. Am făcut declarație, să alerg în jurul blocului, pe bulevard, un traseu pe bulevard. Suntem sâmbătă după-amiază. Foarte drăguț. Niște băieți, foarte drăguți, s-au pus în fața mea încercând să mă pipăie în mijlocul bulevardului, de față cu toată lumea, pentru că, ce crezi, am ieșit la alergat și cred că am îndrăznit să ies în colanți și mi se pare că mi-am arătat cam multă piele. Mi se pare incredibil ce se întâmplă. Dacă era seară? Nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă”, a povestit tânăra în clipul video