A fugit din România de regimul lui Ceauşescu şi a scris istorie în fotbalul în sală din SUA! Viorel Ciubuc, arbitrul recordmen din Seattle

Aflat azi la vârsta de 84 de ani, Viorel Ciubuc a fost nevoit să fugă din ţară în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceauşescu. Urmărit îndeaparoape de organele Securităţii, fostul inginer chimist a ales să ia calea pribegiei după 1980 şi să emigreze peste Ocean, în Statele Unite ale Americii.

Deşi a dat peste o lume nouă, complet necunoscută, Viorel Ciubuc şi-a găsit repede un nou rost în viaţă. A început să arbitreze meciuri de fotbal în sală şi nu s-a mai oprit decât până de curând, la începutul lui 2020. După nu mai puţin de 35 de ani petrecuţi în arbitrajul din SUA, focşăneanul a decis să agaţe fluierul în cui.

Visul american

A condus de la centru peste 40000 de întâlniri, iar presa locală americană i-a dedicat un întreg material. Jurnaliştii de la publicaţia Herald Net din Seattle au scris amănunţit despre povestea de viaţă a românului originar din judeţul Vrancea şi despre recordul impresionant atins de acesta.

“Am lucrat la o sală de sport. M-am angajat imediat acolo, pentru că le-a plăcut oamenilor cum jucam fotbal. Peste puţin timp, m-am axat doar pe arbitraj. Am la activ peste 40.000 de partide arbitrate la sală. Se câştigau şase dolari pentru un meci de 50 de minute. În America este un adevărat cult pentru sport. Se joacă fotbal la sală de dimineaţa până seara târziu” a povestit Viorel Ciubuc, într-un interviu acordat ziarului Adevărul.

Trădat chiar de prieteni

Fostul arbitru a rememorat, de asemenea, clipele grele prin care a trecut atunci când a citit dosarele întocmite de Securitatea comunistă despre el. I-a fost greu să vadă cum a fost trădat chiar de cei pe care îi credea prieteni apropiaţi.

„Numele meu de urmărit era Condrea. Petrache Cândea era căpitanul de securitate care făcea cele mai multe note despre mine, dar au fost şi mulţi dintre aşa-zişii prieteni ai mei. Pas cu pas, mi-am retrăit momentele din viaţa de atunci. Când am intrat în posesia celor patru dosare nu am putut sta locului până nu le-am citit din scoarţă în scoarţă. Mă urmăreau şi dădeau note despre ceea ce făceam în fiecare zi. Mi s-au pus microfoane în casă şi maşină. Peste tot. Sunt note în care se spune clar: este plecat pentru trei zile la ţară şi am făcut rost de chei pentru a putea intra în apartamentul său” a detaliat Viorel Ciubuc conţinutul acestor note informative.

Întors în ţară, fostul inginer chimist a fost premiat de curând de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea pentru prodigioasa sa activitate de arbitru. Înainte de a părăsi România, Viorel Ciubuc a practicat, pentru o scurtă perioadă de timp, fotbalul de performanţă pe teren mare.