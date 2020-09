„Chefi la cuțite” 22 septembrie. Ionuț Georgel Belei este concurentul care l-a impresionat atât de mult pe chef Sorin Bontea, încât jurat a decis să-l includă în echipa sa. Rețeta care l-a dat pe spate pe chef Bontea a fost una de nougat cu caramel sărat și fructe.

Ionuț Georgel Bulei le-a povestit celor trei chefi cum a ajuns bucătar în Germania. „Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, a povestit tânărul.

Apoi, Ionuț Georgel Belei a învățat meserie și a ajuns de la spălat vase la bucătar experimentat.

După ce a așteptat cu sufletul la gură verdictul dat de cei trei chei, concurentul a primit vestea cea mare din partea lui chef Sorin Bontea: cuțitul de aur. Emoțiile au fost atât de mari încât nu doar iubita tânărului a izbucnit în lacrimi, ci și Gina Pistol!

Sorin Bontea a câştigat cea de-a opta amuletă

În cea de-a opta ediţie, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea s-au întrecut în tot felul de tipuri de steak pentru amuletă. În platoul emisiunii și-a făcut apariția celebrul chef Iosif Ștefănescu, un adevărat maestru în materie de carne și tipuri diferite de grătar. După ce a degustat preparatele chefilor, juratul a anunțat cine este fericitul câștigător, potrivit a1.ro.