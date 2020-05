Când spui Clark Gable este imposibil să nu te gândești la filmul ”Pe aripile vântului”, la povestea dintre Rhett Butler și Scarlett O’Hara. Lista filmelor în care Gable a jucat este, însă, mult mai lungă, el fiind unul dintre marii actori de la Hollywood care și-a început cariera pe vremea filmului mut. Nu a avut studii, fiindcă a renunțat la liceu la vârsta de 16 ani. Situația lui familială l-a împins să-și câștige din adolescență banii de mâncare. Tatăl era muncitor petrolier în Ohio, iar mama sa murise când el avea 10 luni.

Gable a făcut tot felul de munci până când, la începutul anilor 20 a fost remarcat și i s-a propus să joace într-un film. A fost plăcut și de public și de oameni din industria filmului, și în scurt timp a devenit protejatul unei actrițe vestite în acea perioadă, Josephine Dillon. Ea l-a pregătit pe Clark Gable pentru actorie și i-a plătit lecții de dicție și tratament pentru că era dislexic.

Deși Josephine era cu 17 ani mai mare, Gable s-a căsătorit cu ea în 1924, cam în același timp în care a abandonat scena de teatru și a început să dețină mici roluri în filmele mute. A fost prima perioadă a sa la Hollywood. Industria cinematografică nu era încă puternică, așa că Clark s-a reîntors la teatru din Huston unde se bucura de succes. În 1928, soția i-a găsit un loc într-o piesă jucată pe Broadwey, așa că cei doi se mută la New York. Criticile au fost extrem de pozitive pentru rolul interpretat de Gable în piesa Machinal. ” E tânăr, viguros și brutal de masculin ”, a scris criticul de la Morning Telegraph. Avea 27 de ani și acest succes l-a propulsat în lumea artistică de clasă.

Anul 1930 l-a prins pe Clark Gable divorțat de Josephine Dillon, dar cu un contract semnat cu Metro-Goldwyn-Maye. S-a căsătorit în același an cu o anume ”Ria” și s-au mutat în California. Cariera lui era în ascensiune fulminantă. Juca lângă cele mai frumoase și în vogă actrițe de la Hollywood. Cu multe dintre ele a avut relații amoroase fiindcă era un bărbat fermecător, iar femeile se întreceau să-i intre în grații, după cum consemnau jurnaliștii vremii. Gable a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru It Happened One Night (1934), și a fost nominalizat pentru rolul principal din Mutiny on the Bounty (1935). Mai târziu, în 1939, a fost nominalizat la Oscar pentru cel mai cunoscut rol al său, Rhett Butler din ”Pe aripile vântului”, însă nu a câștigat statueta.

Marea dragoste, care l-a urmărit până la moarte

Fermecătorul actor american a avut o singură mare iubire: actrița Carole Lombard (foto sus). O poveste de iubire intensă, dar cu un final dramatic, demn de filmele hollywoodiene. S-au întâlnit în cursul filmărilor pentru ”No Man of Her Own”, în 1932, când Carole Lombard era căsătorită cu actorul William Powell, iar el cu ”Ria”.

Flacăra iubirii s-a aprins dintr-odată între cei doi actori, în 1936, deși în filmul pe care-l jucaseră cu patru ani în urmă erau soț și soție. Îndrăgostit teribil de Carole, Clark îi solicită divorțul soției sale, dar, în primă fază, aceasta nu este de acord. Dar cum totul are un preț, și divorțul celor doi a avut unul. O jumătate de milion de dolari. Atât i-a plătit Clark Gable soției numărul 2, ”Ria”, pentru a semna actele de divorț.