Sursa foto: Pixabay

A fost nuntă în showbiz. Vedeta a îmbrăcat rochia de mireasă în mare secret, la șapte luni după ce a fost cerută în căsătorie

Nuntă în mare secret în lumea vedetelor internaționale. Kourtney Kardashian și Travis Barker au decis să devină soț și soție într-un cadru intim, având alături doar persoanele dragi lor. Vedeta din „Keeping up with the Kardashians” a avut o rochie de mireasă neobișnuită, care i-a pus în evidență silueta.