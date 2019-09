Incidentul s-a petrecut la momentul în care artista a decis să divorțeze de cel care îi era soț la momentul respectiv, din cauza comportamentului abuziv al acestuia.

La vârsta de 22 de ani, Maria Ghinea a crezut că a și-a întâlnit iubirea vieții. La scurt timp, ea și-a dat seama că partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai mare decât ea, care mai fusese căsătorit de opt ori, avea un comportament violent și era foarte gelos. Cu toate acestea, cei doi au rămas împreună timp de 8 ani. Când a aflat că Maria Ghinea vrea să divorțeze, bărbatul nu a putut suporta acest gând și a împuşcat-o în cap cu un pistol pe care îl ţinea ascuns.

„Nu am rămas în spital pentru că simţeam că mor acolo. (…) Am stat acasă şi cum să spun… nimic nu te poate ajuta în lumea asta şi nimic nu îţi poate da mai multă putere decât copiii. Dragoş avea 5 ani şi jumătate şi Alexandru 13.

Când stăteau unul în stânga şi unul în dreapta îmi spuneau: Ridică-te, mami, că te vom ajuta noi şi te vom sprijini. Eu care nu puteam vorbi, decât scriam, îi spuneam lui Dumnezeu: Doamne, poate că eu am greşit, poate că nu am ştiut cum să aleg, dar gândeşte-te la copiii mei. Ce s-ar întâmpla cu ei dacă nu aş fi eu şi dacă eu sunt vinovată, pentru ei ajută-mă să mă ridic. Am stat trei luni. (…) Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu, dar i-am simţit prezenţa în fiecare moment al vieţii mele când simţeam că nu mai”, a declarat artista, în urmă cu ceva vreme, scrie Cancan.

