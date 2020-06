Emily vine cu noi dovezi, vrând să întărească ipoteza șocantă pe care a expus-o cu câteva zile în urmă, referitoare la emisiunea „Acces Direct”.

Fosta asistentă TV a apărut plângând pe Instagram pentru a povesti ce se întâmplă, de fapt, în spatele camerelor de filmat de la Antena 1.

Miercuri, superba blondă a făcut publice mai multe comentarii lăsate de fanii emisiunii care sunt cu adevărat indignați de întreaga situație și li se pare incredibil ce se întâmplă.

Scandalul a pornit după ce Emily Burghelea a povestit cum este tratată Vulpița de către soțul ei, Viorel Stegaru, despre care a spus că ar fi bătut-o. Problema ridicată de asistenta TV este cât se poate de serioasă, dar din spusele ei s-ar părea că producătorii închid ochii și trec cu vederea peste astfel de incidente.

Fanii lui Emily au reacționat rapid, unii dintre ei aducând acuzații grave la adresa televiziunii și dorindu-și ca CNA să intervină cât mai rapid pentru a închide emisiunea, în timp ce alții au pus-o la zid pe Mirela Vaida, prezentatoare „Acces Direct”.

„Și dacă era povestea adevărată cu petrecerea, era în timpul liber. Nu este motiv plauzibil motivul pe care l-ați găsit așa de rapid, că nu aveați altceva. Sper ca CNA să închidă odată această emisiune de [email protected]*@^, că oricum, subiecte nu mai are; decât VULPIȚA și Viorel, iar noi abia așteptăm să vedem ce scorniți. Vrem emisiunea de [email protected]*@^ închisă. Când a început nenea să spună că Viorel o mai dădea din când în când cu capul de masă pe Veronica nu știai ce să mai vorbești peste el ca să tacă 🙂 Ați căzut în penibil”, a scris Rebekka, una dintre admiratoarele lui Emily.

În timp ce comentariile continuau să curgă, alți utilizatori ai rețelei de socializare au atacat-o pe gazda emisiunii, Mirela Vaida.

„Rușine, Vaida, de emisiunea pe care o prezinți. De cele vorbite de Emily în emisiune ai dat dovadă că ești un om de nimic, nu așa trebuie să vorbești despre o fată de nota 10. Rușine, Vaida!”.

Alții îi învinovățesc pe cei doi vasluieni de distrugerea carierei lui Emily.

„O familie care nu știe măcar să vorbească corect românește a reușit să distrugă cariera unei fete cu școală și bine educată. Frumos din partea voastră, «Acces Infect». Distrugeți alte vieți pentru a-i promova pe acești doi inculți”.

Un alt internaut s-a adresat direct producătorilor emisiunii pentru a-i pune la zid cu privire la vânătăile de pe corpul Vulpiței, la care a făcut referire și Emily Burghelea în timpul unui live pe Instagram.

„Rușine să vă fie! Credeți că am mâncat ce ați spus voi astăzi? Cât ați lucrat pentru scenariul ăsta? Credeți că nu am văzut în emisiune ochiul drept al Veronicăi? De ce nu ați lăsat-o și pe ea să vorbească? Vă băgați peste vorbele ei? Credeți că nu am văzut cum se uita, săraca, speriată? Dar chiar așa de proști ne credeți? Nu v-ați săturat de banii pe care îi faceți pe spatele lor și vă bateți joc de ei în ultimul hal? Nu aveți pic de bun simți și rușine, frică de Dumnezeu? Oare cât de tari vă credeți și pe noi ne luați de proști? Rușine!!!!”.

Pentru a arăta fanilor magnitudinea pe care o are acest eveniment, Emily a postat o fotografie în care arată cum este hărțuită de o persoană necunoscută, care o sună încontinuu, scrie Cancan.