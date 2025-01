A crescut bilanțul incendiului din Turcia. Sunt peste 60 de morți și zeci de răniți

A cresut bilanțul incendiului din Turcia. 66 de persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite în incendiul unui hotel, în noaptea de luni spre marţi, într-o staţiune de schi, în centrul Turciei, anunţă ministrul de Interne Ali Yerlikaya.

Un bilanţ anterior anunţa zece morţi şi 32 de răniţi. „Numărul morţilor în incendiul de la hotel a crescut la 66. (Alte) 51 de persoane au fost rănite, una grav”, a anunţat ministrul, care s-a dus la faţa locului. Ali Yerlikaya anunţă că incendiul ”a fost stins”.

În prezent, pompierii au reușit să stingă flăcările care au cuprins hotelul de lemn cu 12 etaje. Un total de 156 de vehicule și 428 de persoane au lucrat și continuă să lucreze în zonă, iar la operațiunile de stingere a incendiului au participat echipe de pompieri atât din Bolu cât și din zonele învecinate. Din cauza faptului că partea din spate a hotelului este pe un teren înclinat, intervenția a fost posibilă doar din față și din lateral. Ministerul Justiției a demarat o anchetă penală.

Hotelul de 161 de camere avea un grad de ocupare de aproape 90%, fiind perioada vacanţei şcolare de iarnă. Aproximativ 300 de persoane, inclusiv angajaţi, se aflau în hotel, iar echipele de salvare se tem că ar mai putea fi persoane blocate la etajele superioare.

At least 3 dead in catastrophic hotel fire in Turkish ski resort of Bolu

