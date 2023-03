A consumat sau nu iubitul Oanei Matache substanțe interzise? Au ieșit rezultatele testelor antidrog

Radu Siffredi, actualul iubit al Oanei Matache, a fost acuzat de internauți că este drogat și că îi face rău partenerei sale. Și mama Oanei, Gina Matache, a declarat că acesta este un pericol pentru nepoții săi și că fiica sa trebuie să se trezească la realitate.

După ce s-a zvonit că Oana Matache riscă să își piardă copiii și după ce a intrat în vizorul celor de la Protecţia Copilului, Radu Siffredi a mers la analize și a arătat că nu a consumat droguri. El a publicat pe rețelele de socializare rezultatele testelor și a avut un mesaj pentru care l-au criticat: „Vă pup! Atât!”, a spus iubitul Oanei Matache pe Instagram.

Gina Matache, în război cu Radu Siffredi

Tot scandalul din familia Deliei a pornit după ce Oana Matache a anunțat că divorțează de Răzvan Miheț și după ce a plecat de acasă cu cei doi copii la Radu Siffredi, actualul iubit. La scurt timp, mama acesteia, Gina Matache, a declarat că partenerul Oanei nu este un exemplu bun pentru nepoții săi și că va face orice pentru a își salva fiica din relația toxică în care se află.

De curând, Radu Siffredi i-a jignit și nepoții Ginei Matache pe Internet. La scurt timp, s-a zvonit că Protecția Copilului s-a sesizat, iar actualul iubit al Oanei Matache a fost nevoit să își amâne toate „emisiune” pe care le făcea în online. „Iar? S-a trezit? Eu cred că nu poate să respire. S-a trezit copilul iarăși, băga-i-aș @#%$^& să îi bag”, a spus Radu Siffredi într-un live pe site-ul Twitch.tv.

„Aș aprecia dacă v-ați spune părerea. Pentru asta am postat! E un ajutor pentru mine, să pot să văd adevărul. Nici mie nu-mi place că fac asta, dar copiii trebuie protejați. Sincer, credeam că sunt eu cu capul… Și mie mi se pare că e anturaj prost. Și mai grav e că nu realizează! E vorba doar de faptul că exemplarul acesta nu trebuie să stea în preajma celor mici. Copilul meu e important pentru mine și fac tot ce pot să-i deschid ochii. Copiii au un tată exemplu de eleganță, cu principii sănătoase. Vine freză-n vânt și se duce naibii ce au construit părinții. Chiar mulțumesc pentru sfat, dar numai după ce am epuizat toate argumentele am luat această decizie”, a spus Gina Matache, pe Instagram, după ce Radu Siffredi i-a jignit nepoții.