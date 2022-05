A 73-a zi de război. Rușii, chemați să viziteze Herson. A primit stema de pe vremea Imperiului Rus. Sprijin de 150 milioane de dolari pentru Ucraina. VIDEO/UPDATE

Noi eforturi de evacuare a civililor de la uzina siderurgică Azovstal din Mariupol sunt planificate pentru cea de-a 73-a zi de război din Ucraina. Asta după ce, potrivit unui comandant ucrainean din interiorul complexului, forțele rusești au încălcat perimetrul acesteia în timpul săptămânii.

Președintele ucrainean a transmis că lucrează la eforturi diplomatice pentru a salva forțele militare care au rămas în uzina Azovstal. În discursul publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă, Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina a reușit să evacueze femeile și copiii din Azovstal cu ajutorul ONU și al Crucii Roșii.

„Continuăm misiunea de evacuare din Mariupol, respectiv din Azovstal, cu medierea ONU și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Pe parcursul zilei, echipa noastră a organizat operațiuni de salvare pentru peste 40 de civili, toți femei și copii”, a declarat președintele ucrainean.

„Sperăm că în curând vor putea ajunge într-o zonă sigură, după două luni de bombardamente, rămânând sub pământ în adăposturi. De asemenea, lucrăm la opțiuni diplomatice pentru a-i salva pe militarii noștri, care au rămas încă la Azovstal. Sunt implicați mediatori influenți, inclusiv state influente”, a adăugat șeful statului ucrainean.

Marea Britanie a anunțat sâmbătă că va trimite generatoare suplimentare pentru a ajuta la funcționarea centrelor de ajutorare și a spitalelor ucrainene. De asemenea, autoritățile își vor relaxa regulile privind combustibilii fosili din străinătate, astfel încât guvernul să poată sprijini nevoile de energie și combustibil ale Ucrainei, a transmis Guvernul britanic.

Ambasadoarea britanică la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocată vineri la Ministerul rus de Externe din cauza ultimelor sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv sancțiuni împotriva Companiei de stat de televiziune și radiodifuziune All-Russia, potrivit unui comunicat al Ministerului rus de Externe.

„Ambasadoarei i s-a vorbit despre caracterul inacceptabil al unor astfel de acțiuni distructive, a căror continuare va duce în mod inevitabil la distrugerea definitivă a legăturilor bilaterale și la deteriorarea relațiilor dintre popoarele Rusiei și Regatului Unit”, se arată într-un comunicat de presă.

Impunerea de sancțiuni împotriva presei ruse „doar pentru că acoperirea și interpretarea evenimentelor care au loc în lume de către acestea nu este în concordanță cu modelele occidentale, confirmă încă o dată în mod clar duplicitatea și cinismul politicienilor britanici, pentru care un astfel de lucru precum libertatea presei nu este altceva decât un instrument pentru rezolvarea problemelor de piață”.

Ministerul a acuzat Marea Britanie și pe oficialii săi că impun sancțiuni și fac declarații cu „amenințări” care sunt „presărate cu minciuni și grosolănii absolute” împotriva Rusiei.

„Partea rusă va continua să răspundă dur și decisiv la toate sancțiunile inițiate de Londra și să ia măsuri de retorsiune”, se mai arată în comunicatul de presă.

Președintele american Joe Biden a anunțat, de asemenea, asistență suplimentară pentru securitatea Ucrainei, cu echipamente în valoare de 150 de milioane de dolari, inclusiv artilerie și radare.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2022