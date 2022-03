A 14-a zi de război în Ucraina. Sirenele răsună în orașele ucrainene. Kiev s-a transformat într-o fortăreață. „Putin este furios”. FOTO/ VIDEO

UPDATE 1: Guvernatorul regional din orașul Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, a declarat, miercuri, că Rusia a bombardat o zonă rezidențială din nord-estul orașului în timpul nopții, descriind incidentul ca fiind o „crimă în masă”. 22 de persoane au decedat, dintre care trei copii.

„Trei bombe într-o singură seară… A fost o noapte teribilă”, a spus guvernatorul, într-o intervenție pentru BBC.

Nouă persoane dintr-o casă au fost ucise. Șase case au fost distruse complet și alte aproximativ 20 au fost distruse parțial.

După cum am relatat anterior, aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate din Sumy, după ce Rusia a fost de acord să întrerupă bombardamentele asupra orașului, permițând deschiderea unui coridor umanitar.

Știre inițială: A paisprezecea zi de război în Ucraina. Președintele Volodymyr Zelensky a ținut un discurs fără precedent din biroul său de la Kiev în fața parlamentarilor britanici din Camera Comunelor. Șeful statului ucrainean a făcut referire la Winston Churchill, avertizând Rusia că „vom lupta în păduri, pe câmpuri, pe țărmuri, pe străzi”.

Între timp, președintele Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat o interdicție totală a SUA privind importurile de petrol, gaze și cărbune din Rusia, după ce Vladimir Putin a declanșat conflictul militar ce a condus la cea mai mare criză a refugiaților de după cel de-al Doilea Război Mondial. Potrivit ONU, până în prezent, două milioane de civili ucraineni au fugit din țară.

În fiecare zi, oamenii din Mariupol încearcă să fugă din regiune, însă din cauză că bombardamentele asupra orașului-port mult râvnit de ruși continuă, ideea nu rămâne decât la statutul de dorință. Un fotograf de la agenția internațională de presă Associated Press, Evgeniy Maloletka, se află în prezent în Mariupol și spune că situația continuă să se înrăutățească.

„Orașul se află sub blocadă. Oamenii sunt speriați. Ei încearcă să plece, dar nu pot. Subsolurile sunt pline de oameni și de copii. Ei (forțele armate rusești – n.r.) continuă să bombardeze orașul la întâmplare. Folosesc rachete grad, artilerie – orice. Avioanele de vânătoare bombardează, de asemenea, orașul”, a declarat Evgeniy Maloletka, citat de BBC.

Toate liniile de comunicare din oraș sunt întrerupte, cu excepția unui punct minuscul care a devenit o fereastră către lumea exterioară. De asemenea, oamenii rămân fără mâncare, iar în oraș nu mai există electricitate sau gaz. Mulți adună zăpadă pentru a face rost de apă. Majoritatea magazinelor au fost jefuite.

Oamenii devin tot mai disperați pe zi ce trece. Și nu știu când se va termina totul.

Pe de altă parte, în primele ore ale dimineții de miercuri, armata ucraineană a publicat ultimele sale „informații operaționale”, aflate în vigoare la ora locală 24:00 (22:00 GMT) din data de 8 martie, oferind un rezumat al celei de-a 13-a zile a invaziei rusești.

În ultimele 24 de ore, „inamicul a încetinit ritmul operațiunii sale ofensive, recurgând în principal la lovituri cu rachete și bombe asupra infrastructurii civile”, a precizat statul major al forțelor armate ucrainene într-un comunicat.

Acesta a precizat că Rusia continuă să se concentreze pe încercuirea și cucerirea orașelor Kiev, Sumy, Kharkiv, Mariupol, Mykolayiv și Cernihiv, precum și pe crearea unui coridor terestru între Rusia și peninsula anexată Crimeea.

Acesta a declarat că armata rusă continuă să sufere pierderi semnificative și că încearcă, de asemenea, să stimuleze aprovizionarea cu combustibil prin crearea unei „rețele de conducte de teren”. Acuratețea raportului nu a putut fi verificată, însă, independent de către agențiile internaționale de presă.

În ceea ce privește avansul trupelor rusești în capitala Ucrainei, șeful CIA, William Burns, a declarat, în cadrul unei audieri în Congres, că președintele rus „este furios și frustrat în acest moment”.

„Este posibil să dubleze eforturile și să încerce să macine armata ucraineană fără să țină cont de victimele civile”, a spus șeful CIA, precizând totodată că planul inițial al lui Vladimir Putin era să cucerească capitala Kiev în doar două zile.

Burns a afirmat că Vladimir Putin „fierbe într-o combinație combustibilă de nemulțumire și ambiție de mulți ani”.

El a descris invazia din 24 februarie a Ucrainei ca fiind o chestiune de „convingere personală profundă” pentru liderul de la Kremlin.

Între timp, Moscova a transmis că Garda Națională a Rusiei deține controlul deplin asupra centralei nucleare ucrainene Zaporizhzhya, unde angajații lucrează „normal”, după ce ucrainenii care o apărau au predat armele și au fost eliberați.

Anterior, ministrul ucrainean al Energiei, Herman Halușcenko, a acuzat trupele rusești că au torturat personalul uzinei, spunând că angajații erau ținuți ostatici. Oficialul a avertizat, de asemenea, că Rusia va forța conducerea uzinei să emită o declarație falsă care va fi folosită în scopuri propagandistice.

Afirmațiile atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei nu au fost verificate în mod independent.

Săptămâna trecută, Rusia a confiscat uzina – cea mai mare din Europa – după ce a bombardat-o timp de câteva ore. Liderii mondiali au acuzat Rusia că prin acțiunile sale pune în pericol siguranța unui întreg continent, iar președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că Moscova a declanșat „teroarea nucleară”.

Revenind, însă, oficialii de la Kiev au anunțat că două etape de evacuare a orașului ucrainean Sumy, din nord-estul Ucrainei, au fost finalizate cu succes, marți.

„Aproximativ 5.000 de persoane și peste 1.000 de vehicule private se află deja în siguranță”, a declarat Kyrylo Tymoshenko, șeful adjunct al biroului președintelui Volodymyr Zelensky.

As for now, about 5,000 civilians on more than 1,000 vehicles safely evacuated from the northwest Ukraine's city of Sumy. It made possible after on the latest weekend round of peace talks, Russia agreed to allow evacuations. Source: Kyrylo Tymoshenko, deputy head of Pres. Office. pic.twitter.com/PF2lpQs36T

