A 12-a zi de război. Rusia spune că va opri focul, dar vrea să intre în Kiev. Începe o nouă rundă a negocierilor. VIDEO

Ucraina vrea să discute despre modele de securitate non-NATO

UPDATE: „Suntem gata să discutăm unele modele non-NATO. De exemplu, ar putea exista garanții directe din partea diferitelor țări, precum Statele Unite, China, Marea Britanie, poate Germania și Franța. Suntem deschiși să discutăm astfel de lucruri într-un cerc mai larg, nu doar în cadrul discuțiilor bilaterale cu Rusia, ci și cu alți parteneri”, a declarat într-un interviu pentru Fox News membrul delegației ucrainene la discuțiile cu Rusia, șeful fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”, Davyd Arakhamiya.

Potrivit acestuia, NATO nu va fi pregătită pentru o eventuală aderare a Ucrainei decât peste cel puțin cinci ani.

„Răspunsul pe care îl primim de la țările NATO este că nu sunt pregătite nici măcar să discute despre posibilitatea de a ne avea în NATO, nu pentru cea mai apropiată perioadă de cinci sau zece ani. Noi nu ne vom lupta pentru cererile de aderare la NATO, ne vom lupta pentru rezultat, dar nu pentru proces”, a menționat politicianul.

Arakhamiya a mai precizat că, odată ce Ucraina a oprit dominația aeriană a Rusiei, va riposta pe uscat.

„Chiar dacă luăm în considerare faptul că armata lor este de cinci sau zece ori mai mare decât a noastră, suntem destul de siguri că vom riposta și îi vom trimite înapoi în locul de unde au plecat. De aceea, zona de interdicție aeriană este atât de importantă, salvează atât de multe vieți”, a spus el.

Știre inițială: Ministerul rus al Apărării a anunțat că, începând cu ora locală 10.00, va avea loc încetarea focului în Ucraina, urmând să fie înființate rute de evacuare în capitala Kiev, precum și în Harkov, Mariupol și Sumy. Toate aceste orașe se află în prezent sub o operațiune de asalt semnificativă a Rusiei.

A 12-a zi de război în Ucraina. Se oprește focul

Oficialii ucraineni nu au confirmat până la momentul redactării acestui articol stoparea atacurilor asupra teritoriilor ucrainene. De altfel, în weekend, două eforturi de a deschide o rută pentru a permite evacuarea civililor din Mariupol, în sud-estul țării, au eșuat.

Oficialii ucraineni au transmis că motivul pentru care operațiunile de deschidere a coridoarelor umanitare nu au fost duse la capăt este reprezentat de continuarea bombardamentelor rusești asupra orașelor în timpul orelor stabilite pentru încetarea focului.

Începe a treia rundă a negocierilor

Discuțiile dintre Moscova și Kiev pentru a căuta o modalitate de a pune capăt războiului declanșat de invazia Rusiei în Ucraina vor fi reluate luni, a anunțat, sâmbătă, negociatorul ucrainean David Arakhamia.

„A treia rundă de negocieri va avea loc luni”, a transmis Arakhamia, liderul parlamentar al partidului președintelui Volodymyr Zelensky, trimis la discuții, pe pagina sa de Facebook.

Atacuri militare în Ucraina chiar din primele ore ale zilei

Luni, încă de la primele ore, bombardamentele rusești cu focuri de artilerie au fost reluate în orașul Mykolaiv, din sudul țării. Primarul unității administrativ-teritoriale a confirmat informațiile.

Oleksandr Senkevych a transmis că trupele rusești au vizat clădiri rezidențiale din oraș și a distribuit o înregistrare video cu un bloc de locuințe cuprins de flăcări.

„Există multe obuze în oraș care nu au explodat… nu vă apropiați, nu le ridicați și nu încercați să le mutați voi înșivă”, a avertizat Senkevych, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

O înregistrare video postată de reporterul Michael Schwirtz de la New York Times, pe care o puteți vedea mai jos, pare să arate cum cerul nopții se luminează de explozii. Schwirtz a scris pe Twitter că bombardamentele par să fie concentrate la periferia estică a orașului.

Russian forces appear to have launched a heavy artillery barrage against Mykolaiv, a day after Ukrainian troops pushed them from the city and recaptured the airport. From my vantage, I could see flashes from the attack lighting up the night sky along a large swath of the city. pic.twitter.com/cm4E0cNtN3 — Michael Schwirtz (@mschwirtz) March 7, 2022

Asalturile de duminică asupra orașului-port vin la o zi după ce forțele ucrainene au respins un atac rusesc asupra unității administrative de 476.100 de locuitori și au recucerit aeroportul local.

Avion rusesc doborât în apropiere de Harkov

În altă ordine de idei, duminică, în orașele ucrainene au continuat bombardamentele. O înregistrare video distribuită pe scară largă pe internet, a cărei autenticitate a fost verificată de BBC, surprinde un avion doborât în Harkov.

Aircraft shot down over Kharkiv pic.twitter.com/psOUL26SI5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2022

Deși este dificil de determinat locația exactă sau dacă este vorba de un avion rusesc sau ucrainean, presa ucraineană a relatat că aparatul de zbor este un avion rusesc de atac la sol Su-25, care a fost doborât de apărarea antiaeriană ucraineană în apropiere de orașul aflat în conflict.

Autoritățile ucrainene au transmis că au doborât peste 80 de avioane și elicoptere rusești de la începutul războiului.

Duminică, un înalt oficial american din domeniul apărării a declarat că spațiul aerian deasupra Ucrainei rămâne contestat, iar rețeaua de apărare aeriană a Ucrainei este încă „eficientă și în uz”. Iar asta în timp ce oficialii ucraineni din domeniul apărării au avertizat că Rusia își pregătește forțele pentru a lansa un atac total asupra capitalei Kiev.

Rusia se pregătește pentru un asalt total asupra Kievului

Statul Major General al armatei ucrainene a transmis, într-o actualizare, că forțele Moscovei au început să adune resurse pentru un atac asupra orașului, cu tancuri și unități de infanterie motorizată care avansează spre orașul Irpin, din apropiere, pentru a-și pune bazele.

În documentul actualizat, autoritățile ucrainene au adăugat că comandanții ruși și-au aprovizionat forțele cu combustibil transportat din Belarus prin zona de excludere de la Cernobîl.

În altă parte, oficialii au raportat că armata rusă își concentrează eforturile asupra încercuirii orașelor estice Harkov, Cernihiv, Sumy și a orașului sudic Mykolayiv.

Forțele ucrainene susțin că au recucerit Chuhuivul

În ceea ce privește orașul Chuhuiv, din estul țării, oficialii ucraineni din domeniul apărării susțin că forțele lor l-au recucerit. Potrivit Statului Major General al Ucrainei, „forțele Kievului au cucerit orașul de la trupele rusești și au provocat pierderi grele forțelor Moscovei în timpul bătăliei”.

De asemenea, oficialii ucraineni au afirmat că doi comandanți ruși de rang înalt au fost uciși în timpul bătăliei pentru oraș, care se mândrește cu o populație de aproximativ 31.000 de persoane. Informațiile nu au putut fi verificate independent de către agențiile de presă internațioanel.

Chuhuiv se află într-o locație strategică la aproximativ 23 de mile de al doilea oraș ca mărime din Ucraina, care a fost supus unui bombardament intens din partea forțelor rusești timp de peste o săptămână.

În timpul terorii, ucrainenii își caută alinarea în muzică

În timp ce războiul continuă să avanseze în Ucraina, unii civili apelează la muzică pentru a-și menține moralul ridicat. Pe internat au apărut videoclipuri virale cu ceea ce par a fi ucraineni care cântă în adăposturi sau în spații publice. Clipurile sunt împărtășite pe scară largă pe rețelele de socializare și pe posturile locale, însă nu au putut fi veridicate de agențiile de presă internaționale.

O înregistrare despre care se spune că provine dintr-un adăpost antiatomic arată o tânără care cântă melodia de succes Let It Go din filmul Frozen din 2013.

Un al doilea clip distribuit online arată o femeie care cântă la vioară în ceea ce este descris, de asemenea, ca fiind un adăpost antiatomic.

What we do in bomb shelters when they bomb us from the sky pic.twitter.com/SzielSRxIj — Liubov Tsybulska (@TsybulskaLiubov) March 6, 2022

Un alt clip, realizat de un corespondent Reuters în orașul Lviv, în vestul Ucrainei, arată o femeie care cântă What a Wonderful World a lui Louis Armstrong în fața gării principale a orașului.