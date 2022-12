Ținutele Anamariei Prodan, analizate de Iulia Albu: Ești un etalon al prostului gust în România

Stilul vestimentar al Anamariei Prodan a fost analizat de Iulia Albu, după ce recent, a participat la un eveniment monden. Designerul a explicat de ce ținuta impresarei este demodată și lipsită de eleganță. Stilista a avut o părere proastă și despre coafura fostei partenere a lui Reghecampf.

„Ea nu spune rău, într-adevăr moda nu este ceva ce se poartă astăzi sau care se va purta mâine, dar mă bucur Anamaria că nu te interesează marii critici din România. Asta înseamnă că data viitoare nu o să te mai ataci când o să ți se spună că ești un etalon al prostului gust în România. Este un stil pe care noi putem să îl acceptăm”, a declarat Iulia Albu în cadrul emisiunii „Poliția Modei”.

Iulia Albu a mai declarat că accesoriile sunt sinistre și că a ales o coafură foarte demodată. „Ce văd aici, este ceva sinistru. Acesoriile pun ultima curce, coliva fiind coafura.”, a mai spus Iulia Albu.

Ținutele Anamariei Prodan, aspru criticate

Nici cântăreața Daniela Gyorfi nu a fost impresionată de ținuta Anamariei Prodan. Ea a declarat că impresara exagerează și că aparițiile ei nu sunt pe gustul său.

„Nu îmi place ce are în picioare, poate salopeta, din punctul meu de vedere, nu este cea mai fericită alegere dar nici cea mai nefericită alegere. Dar ce are în picioare nu, blana de la gât, nu. Acum, nu aș vrea să fiu răutăcioasă, dar tot ce are pe ea mi se pare prea mult. Eu vă spun din punctul meu de vedere”, a declarat Daniela Gyorfi.

Recent, impresara s-a pozat și într-un costum din plasă. Fanii i-au scris sute de comentarii în care i-au admirat ținuta și curajul. „Eu sunt Anamaria Prodan și la 50 de ani vă iubesc mult mai mult”, a scris ea în dreptul imaginii pe care admiratorii și prietenii au răsplătit-o cu mii de like-uri.