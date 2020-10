Simona Ionescu: – Bine ai venit la noi pe site, Nuami! Te-am văzut într-o reclamă foarte reușită la tv și vreau să vorbim despre asta. De ce nu vă vedem pe voi, actorii, mai des în reclamele comerciale, așa cum este în „afară”? Mi se par cele mai reușite, îți rămân în minte. La noi, nu vor actorii sau îi ocolesc producătorii?

Nuami Dinescu: Reclama e de vreo doi ani, cred, dar pentru ca a avut succes, producatorii s-au hotarat sa o reia. Sunt citeva reclame bune cu actori, e drept ca cei mai multi sint dintre cei cu aparitii in productii tv cu rating mare, conteaza mult ca publicul tinta sa te”stie” si de la tv. Depinde si de ce produs e vorba si de targhet. Nu stiu daca producatorii ii ocolesc, de cele mai multe ori nu se cunosc intre ei, e foarte putin probabil ca un producator, un om de agentie de publicitate sa stie actorii din teatre sau, mai ales, frelancerii. De regula, se apeleaza la case de productie care fac casting si aici déjà vorbim de fisa de casting, daca te stie omul de la casting, etc. Actorii trebuie sa fie vizibili ca sa poata face reclame. Ajuta si online –ul , dar cred ca acolo e zona pentru publicul foarte tanar. Exceptie se face cind producatorul vrea el pe cineva anume si atunci se adapteaza totul la actor. Pe de alta parte, piata noastra e destul de mica la nivel de publicitate si, daca asculti spoturile audio, sint aceleasi 3, 4 voci. Asta ar trebui sa-ti raspunda mai bine la intrebare.

– Povestește-ne tu cum ai ajuns să joci în reclama aceea, difuzată cam pe toate posturile tv, cea cu mama care intră în cameră peste copiii îndrăgostiți?

Nuami Dinescu: Exact asa cum scriam mai sus, printr o agentie de casting unde aveam fisa. Am fost la casting, nu stiu cine a mai fost, cert este ca m-au sunat, mi-au spus ca am luat castingul si asta a fost. Asa se intimpla, cel putin acolo unde am fost eu. Clientul cauta ceva, o fata anume, un spirit anume si alege.

„Eu, cu de la mine putere, fără să zic nimic, am mers pe intuiție…”

– Ai o întâmplare deosebită din timpul filmărilor la spotul acesta? Frumoasă sau urâtă.

Răspunsul la această întrebare, dar și întregul interviu le puteți citi pe site-lu Rețete și Vedete.