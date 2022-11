7 ani de la tragedia de la Colectiv. Raed Arafat: „Eu dacă mă simțeam vinovat, poate că plecam”

Raed Arafat recunoaște că singurele probleme sunt pe partea de prevenire.

Șeful DSU, scandalizat de decizia corpului de control

Raed Arafat e de părere că oamenii ce au format corpul de control și care au catalogat intervenția în clubul Colectiv drept „sub medie” sunt habarniști.

„Criticii mei să vină să îmi spună ce nu a funcţionat la Colectiv. Eu nu am nicio teamă să zic părerea mea şi părerea mea am auzit-o zisă prima dată de către observatori din afara ţării, care sunt specializaţi în domeniu, nu controlori de corpuri de control care au venit şi şi-au făcut treaba, care erau jurişti habarnişti despre sistemul de urgenţă.

Şi aici mă refer când au venit atunci de la corpul de control al premierului şi au scris că intervenţia a fost sub medie. Am avut o discuţie cu cele trei doamne, domnişoare, care au făcut controlul, explicaţi-mi ce însemană sub medie şi cu cine ne-aţi comparat. Când spui că o intervenţie a fost sub medie, înseamnă că ai comparat-o cu o intervenţie care a fost peste medie sau cu o intervenţie care e medie”, a menționat Arafat.

Șeful DSU a adăugat că nici fostului ministru de Interne, Petre Tobă, nu i-a convenit concluzia raportului, menționând că deciziile nu au fost corecte, iar raportul era plin de chestii lipsite de orice adevăr.

Expertiza corpului de control este plină de minciuni

În continuare, oficialul a vorbit despre expertiza corpului de control ce a fost făcute de trei juriste. În acest sens el a spus că e imposibil ca o juristă, dintr-un birou să vină și să își dea cu părerea despre intervenție, catalogând-o ca fiind sub medie.

Acesta este de părere că imaginile au fost dure, însă procedurile au fost făcute exact așa cum trebuie, chiar dacă victimele erau resuscitate „pe caldarâm”.

„În momentul în care victima e în stop cardiac, resuscitarea se începe imediat, pe un plan dur. Planul dur poate să fie caldarâmul. Nu poţi să îi duci, unde să îi duc, la hotel? Unde să îi duc?”.

Raed Arafat nu se consideră vinovat de ceea ce s-a întâmplat la Colectiv

Cu toate că mulți oameni au cerut demisia șefului DSU imediat după tragedia de la Colectiv, Raed Arafat nu se consideră răspunzător și spune că dacă era așa, poate demisiona.

„Eu dacă mă simţeam vinovat de ceva, poate că plecam. Asta o spun, că am pus tot posibilul să lucrez, să fac toată treaba să mut bolnavii şi ne-am luptat să mutăm bolnavii şi să salvăm vieţi, eu nu am de ce să mă simt vinovat pentru că câteva personaje au îndreptat toate atacurile pe întreg sistemul de urgenţă”, a menționat Arafat, potrivit româniatv.net.