Şapte ani de la Colectiv: „O zi a comemorării uneia dintre cele mai mari tragedii din ultimii 50 de ani”

Arhiepiscopia Bucureştilor organizează, astăzi, la Biserica Sfântul Nicolae – Broşteni, o slujbă de pomenire în memoria tinerilor decedați în incendiului din clubul Colectiv. Au trecut șapte ani de la una dintre cele mai mari tragedii din România și nimeni nu a uitat trista întâmplare.

La 12,00 este programată slujba parastasului, care se va săvârşi în curtea bisericii, la monumentul edificat în memoria tinerilor de către Arhiepiscopia Bucureştilor, la iniţiativa Patriarhului Daniel. O altă slujbă va fi oficiată de un sobor format din 10 preoţi, la ora 13,00, în faţa fostului club Colectiv.

Părintele Patriarh Daniel va depune o coroană de flori în memoria tinerilor care și-au pierdut viața într-o seară de distracție.

Șapte ani de la tragedia din Colectiv

Președintele Asociației Colectiv GTG3010, Eugen Iancu, a transmis un mesaj emoționant pentru apropiații victimelor care au pierdit în clubul Colectiv. El a precizat că această tragedie a provocat multe răni în suflet și că România are nevoie de o schimbare.

„Ziua de 30 Octombrie a devenit de 7 ani o zi a comemorării uneia dintre cele mai mari tragedii din ultimii 50 de ani petrecute în România și in același timp o zi in care ne reamintim an de an de corupția și de impotența statului român. De 7 ani părinții, rudele celor decedați și supraviețuitorii incendiului vorbesc în această zi despre viața lor și a celor plecați, despre speranțe și dezamăgiri, despre curajul asumării, despre schimbare, despre justiție și nevoia de adevăr.

Ce a fost și rămâne însă cu adevărat important în această zi este reacția societății, reacția străzii. Important nu este cum ne ducem noi durerile, cicatricile. Important este dacă voi ați uitat sau nu, dacă voi vă doriți ca viața voastră, a copiilor voștri să fie una trăită în siguranță sau nu. Noi, victimele, ne vom spune an de an povestea cu speranța că ea nu se va repeta. Noi am cunoscut efectul focului, al corupției, al lașității, al orgoliilor și al prostiei unor decidenți și ne-am călit. Am rămas doar cu dezamăgirile.

Dar voi, voi cei care credeți că istoria nu se repetă? Voi cei care credeți că „merge și așa”? Voi ce spuneți și mai ales ce faceți?”, a spus acesta, potrivit Agepress.