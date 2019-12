Se estimeaza ca 1 din 5 telefoane mobile vandute in toata lumea este un Samsung. Acest lucru nu ne mira, avand in vedere paleta de modele Samsung existenta pe piata. Cateva exemple bune sunt samsung galaxy a80, galaxy a70 dual sim, galaxy a10, galaxy a30s.

Samsung este un competitor foarte bun pentru Apple, pentru ca ofera variante smart cu o constructie solida, puternica si eleganta.

Samsung Galaxy NOTE S10+

Cantareste 196 grame si este echipat cu sistem de operare Android 9.0. Ecranul sau este de 6.8 inch, cu rezolutie 1440 x 3040 pixeli. Constructia sa se sprijina pe un procesor Snapdragon 855. Il poti gasi configurat cu 256 sau 512 GB, iar pe partea de camere, impresioneaza printr-o combinatie interesanta: pe spate 12MPf/ 1.5-2.4 + 12MP f/2.1 + 16 MP f 2/2, iar pe fata o camera de 10MP f/1.9 + 8MP f 2/2.

Samsung Galaxy NOTE S10+ cucereste printr-o sticla foarte frumoasa si eleganta, iar S Pen-ul ti se va parea mai util ca niciodata.

Telefon Mobil Samsung Galaxy Note 10, Procesor Octacore Exynos 9825, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.3″, 8GB RAM, 256GB Flash, Camera Tripla 16+12+12MP, 4G wifi, Dual Sim, Android (Negru) = 3500 lei

Modelul nu este unul ieftin, din cauza ecranului generos, prezentei sale sofisticate si S Pen-ului. Dar merita.

Telefon Samsung Galaxy S10 PLUS

Modelul S10PLUS cantareste 175 grame si vine insotit de sistemul de operare Android 9.0. Displayul sau este de 6.4 inch, cu rezolutie 1440x 3040 pixeli. Este motorizat de procesorul Snapdragon 855/ Exynos 9820. Poate fi comandat in versiune cu 8 sau 12 GB Storage, cu 128 sau 512 GB RAM. Bateria de 4100 mAh si camerele foto de pe fata si spate, sunt motive intemeiate pentru care poti alege Galaxy S10 PLUS.

Ecranul QHD+ de 6.4 inch este pur si simplu fantastic, iar daca nu ai nimic impotriva ecranelor mari sau esti limitat de un buget restrans, nu exista motive pentru care sa nu alegi Samsung Galaxy S10 PLUS.

Telefon Mobil Samsung Galaxy S10 Plus, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.4″, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, Wifi 4g, Dual SIM, Android = 4626 lei

Telefon Samsung Galaxy S10

Iata telefonul Samsung excelent pentru majoritatea utilizatorilor. Cantareste 157 grame si masoara 149.9 x 70.4 x 7.8mm. Este echipat cu sistem de operare Android si are display de 6.1 inch, rezolutie 1440 x 3040 pixeli. Impresionanta este si performanta camerelor de pe fata si de pe spate.

Poate parea destul de complicat sa alegi intre cele trei telefoane Samsung Galaxy S lansate de acest producator in 2019, dar multi sunt de parere ca S10 este cea mai buna alegere. Desigur, are un pret mai mare, dar avantajul este sa te poti bucura de un ecran mai mare si de o camera mai buna. Prin urmare, isi merita investitia. In plus, Galaxy S10 cucereste prin rapiditatea in operare, ecranul superb de 6.1 inch cu rama foarte subtire, camera posterioara cu 3 obiective

Telefon Mobil Samsung Galaxy S10, Dynamic AMOLED Capacitive touchscreen 6.1″, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Tripla 12+12+16MP, WiFi 4g, Dual SIM, Android (Alb) = 3100 lei

