17 aprilie

27 aprilie. Malpraxis la scară planetară. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 17 aprilie s-au născut: Timur Lenk, J.P. Morgan, Nichita Sergheevici Hruşciov, Jan Hammer, George Adamsky, Ion Voinea, Angela Ciochină.

În calendarul creştin-ortodox fix sunt Sfinţii Simeon din Persia şi Acachie din Melintea.

În calendarul creştin-ortodox mobil este Sfânta și Marea Vineri, din Sptămâna Patimilor, urmăriți ”Trinitas” tv, sau radio, o să găsiți explicații minunate și mult mai docte, decât le poate face un amărât de pustnic.

Abia ieșit de la ”universitate”, SOV a făcut două declarații: că românii o să fie sărăciți de o să moară de foame și criminalitatea o să atingă cote nemaintâlnite. Faptele îi dau dreptate.

Mai înainte de orice vă reamintesc de 27 aprilie, data la care România trebuie să înceapă să muncească și să învețe cu motoarele în plin, mai mult, să recupereze pierderile. La acea dată se mai poate, orice amânare nu face decât să confirme complicitatea conducatorilor la jocul murdar care duce la sărăcirea românilor. La un imens malpraxis, pentru că trăim în dictatura medicilor. Se dorește, spun gurile rele, pauperizarea masivă a românilor, ca să fie obligați să mai plece, în Occident, încă două-trei milioane de români, ca sclavi.

Perversitatea unor fonduri de investiții saudite și israelite merge și mai departe, spune teoria conspirației, care se poate să nu fie teoria conspirației. România are cei mai mulți proprietari de case, o caracteristică a românului, să aibă casa lui. Respectivii ”afaceriști” au pus ochii pe casele românilor. Vor să-i sărăcească, să le cumpere casele, ca apoi românii să le plătească chirie. În condiții civilizate, chiar, am aflat că vor oferi unor batrani care stau intr-un apartament din București, de trei camere, zona 1 sau 2, in jur de o sută de mii de euro, ba chiar mai mult, dacă apartamentul este îmbunătățit, cu clauza ca respectivii bătrini pot locui, fără chirie, pana la sfârșitul vieții. Vedeți domniile voastre petrodolarii au umplut haznalele saudite, ba și cele israelite, pentru că acum sunt în cărdășie, mari prieteni, dar nu o să dureze o veșnicie, nici prietenia, nici petrolul. Iar evreii au și alte planuri, vezi ce spune profesorul Ion Coja, pe chestiune. Dar ce vorbesc, doar eu în persoană l-am ajutat pe Max Bănuș să cumpere mori și terenuri în jurul Bucureștlor, înspre Frumușani. Nu am știut niciodată pe numele cui cumpăra, dar am crezut că am făcut o faptă bună, că contribui la modernizarea agriculturii! Aiurea, am fost un dobitoc, altele erau scopurile! Cine a mai zis chestia cu dobitocul? Aha, mi-am adus aminte, ălă chiar era un dobitoc.

Chiria unei case, apartament, este o afacere bună, mereu, în orice țară, mai ales una europeană. Sunt informat că aceiași tehnică au încercat să o folosească și în Cehia, dar acolo nu le-am mers, sunt puțini proprietari de case, majoritatea cu dare de mână, nu se pot sărăci ușor și apoi cehii se pregătesc să reînceapă munca, ei nu vor să fie săraci.

Este ziua de naştere a compozitorului american de origină cehă Jan Hammer. Un eveniment foarte important pentru mine, pentru că el este cel care a creat tema lui Crockett din filmul “Miami Vice”. Este acea muzică care rezonează cu sufletul meu! Aş putea să o ascult la infinit.

Cum “Why aske you?”, da, cu “e” la sfârşit pentru că este o creaţie preclasică a lui John Bull, marele spadasin, astrolog, compozitor şi organist versat, ei bine, acea muzică mă energizeză, mă vindecă, îmi dă certitudinea valorilor universale adevărate.

Căutaţi muzica care rezonează cu sufletul dumneavoastră! Sunt module de energie sufletească, care rezoneză cu armonicele sufletului. Marele Gheorghe Zamfir are dreptate. Este greu să înţelegi un geniu de talia lui, dar “totul este muzică!”. Tot, la fel, cum Kepler a căutat divina muzică a sferelor cereşti, octavele astrale. A descoperit teoria atracţiei universale!