Mii de românce pe care le cheamă Ecaterina îşi serbează onomastica pe data de 25 noiembrie. Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina este pomenită în calendarul creştin ortodox la 25 noiembrie și este considerată protectoarea tinerilor, potrivit romaniatv.net .

În tradiția ortodoxă se spune că starea vremii care de pe 25 noiembrie va indica și cum va fi iarna. Sfânta Muceniță Ecaterina este cunoscută și drept „logodnica lui Hristos”. Ei i se mai spune „principesa Domnului Iisus”, ea fiind cea care a primit un inel de la Însuși Mântuitorul.

Sfânta Ecaterina era originară din cetatea Alexandria, provenind dintr-o familie de rang înalt, fiind frumoasă. Ea era și o persoană cultivată, vorbind bine limbile greacă şi latină, și avea cunoştinţe solide de medicină, astronomie şi de oratorie.

Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, moarte martirică

Aflată în fața împăratului Maximian Daia, Sfânta Ecaterina a mărturisit că toate cunoştinţele pe care le avea le consideră nefolositoare, deoarece ea crede în învățătura creștină. Răspunsul ei l-a surprins pe împărat, care a rămas impresionat nu numai de înțelepciunea ei dar și de frumusețea ei. Deoarece era o creștină adevărată,Sfânta Ecaterina a fost adusă în faţa unui număr de cincizeci de filosofi, care au încercat să o facă să se închine zeilor, la dorința împăratului. Însă în urma discuțiilor purtate cu Sfânta Ecaterina, învățații au fost nevoiți să îi dea dreptate acesteia atunci când le-a marturisit cine era Hristos.

Deoarece au fost de partea Sfintei Ecaterina, cei cinzeci de cărturari au avut parte de o moarte martirică împreună cu alte persoane care au împărtășit învățăturile Sfintei Ecaterina. Pentru că nu a renunțat la credința sa, Sfintei Ecaterina i s-a tăiat capul după ce a fost legată pentru a fi zdrobită de fiarele ascuţite a patru roţi prinse pe aceeaşi osie. Roțile însă s-au sfărâmat în bucăți, omorându-i pe cei care asistau la cumplita moarte. Din acest motiv, Sfânta Muceniţă Ecaterina este reprezentată în icoane ţinând în mână o roată.

Moaştele Sfintei Muceniţe Ecaterina au fost descoperite la sfârşitul secolului al VIII-lea, într-o mănăstire din Muntele Sinai zidită de Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare.Moaşte ale Sfintei Mucenițe Ecaterina, au fost aduse la biserici din București, rămășițele pământești ale Sfintei Ecaterina fiind descoperite după viziunea unui călugăr, pe Muntele Sinai, în Egipt, loc unde se află o mânăstire care-i poartă numele. Acolo vin să i se închine israeliţi, egipteni, beduini dar și europeni. Fiecare pelerin care ajunge la moaştele ei primeşte în dar un inel cu monograma ei. În București, sfinte moaște ale ei se află la Bisericile Precupeții Noi, Dichiu, la Biserica Facultăţii de Teologie din Str. Sf. Ecaterina, la Biserica Colței, la Biserica Belvedere, aproape de Maternitatea Giulești.

Sfânta Ecaterina ne spune cum va fi iarna

Potrivit superstițiilor și tradițiilor occidentale legate de Sfânta Ecaterina, se poate spune când va sosi iarna iar fetele nemăritate dacă își vor afla bărbatul ursit.

Pe 25 noiembrie, în Belgia, dacă ninsoarea a acoperit pământul, se spune că Sfânta Ecaterina se arată cu un voal alb, prevestind astfel o iarnă foarte grea.

În Anglia secolului al XVIII-lea, tinerele femei din industria textilă sărbătoreau această zi din an, cunoscută atunci sub numele de „Cathern Day”. Sfânta Ecaterina, ca patroană a fetelor bătrâne, este sărbătorită și în prezent în Franța, de femeile nemăritate cu vârste sub 25 de ani, ele purtând pe 25 noiembrie „bonetele Ecaterinei”, confecționate acasă din hârtie și panglici.

Pe vremuri, exista credința că dacă o fată nemăritată postea în ziua Sfintei Ecaterina, ea urma să își găsească un soț bun. Dacă o femeie măritată cu un soț rău postea în această zi, ea putea spera că el se va îndrepta sau că va pleca din viața ei.

