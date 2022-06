25 de ani de prezență BAT în România: O contribuție totală de peste 125 de miliarde de euro în economie

Din 1996, contribuția directă, indirectă și indusă a BAT la economia României depășește pragul de 125 de miliarde de euro. Din această sumă, 24 de miliarde de euro înseamnă contribuție directă a BAT la bugetul statului, sub formă de taxe, accize, salarii și alte taxe locale. BAT are peste 3.000 de angajați în România și generează alte 30.000 de locuri de muncă de-a lungul lanțului de distribuție. BAT construiește un viitor mai bun – A Better Tomorrow™ – prin reducerea impactului afacerii sale asupra sănătății, oferind consumatorilor produse alternative cu risc redus*, precum glo.

BAT, cel mai mare jucător de pe piața tutunului din România, a generat un impact de peste 125 de miliarde de euro în economie în primii 25 de ani de prezență pe piața locală. Din această sumă, circa 24 de miliarde de euro – în medie aprox. 1 miliard de euro anual – reprezintă contribuția directă la bugetul statului sub formă de taxe, accize, salarii și alte taxe locale. Analiza impactului economic al companiei în perioada 1996 – 2020 a fost derulată de grupul independent de consultanță și cercetare de piață CIVITTA.

În 2020, BAT a devenit cel mai mare contribuabil la bugetul de stat al României, fiind deja cel mai mare jucător din industria tutunului, cu o cotă de piață de peste 50%. Fabrica BAT din Ploiești exportă circa 60% din producție în zeci de alte piețe din lumea întreagă. În 2018, BAT România a preluat coordonarea operațiunilor grupului în 6 alte piețe din Aria Europa Centrală și de Sud, echipele din Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Moldova și Ucraina raportând echipei de conducere stabilite în România.

”Impactul de 125 de miliarde de euro în economia românească este rezultatul investițiilor noastre continue în această țară. Din 1996, când prima cărămidă a fost așezată pentru construcția fabricii noastre de la Ploiești, am investit peste 500 de milioane de euro în dezvoltarea unuia dintre cele mai mari și avansate centre de producție ale grupului din întreaga lume. Din 2018, fabrica din România este unul dintre principalii furnizori de consumabile pentru glo, produsul nostru cu risc redus*, ceea ce demonstrează angajamentul nostru pentru construirea unui viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătății”, a spus Fred Monteiro, Directorul Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT.

BAT este, totodată, un important angajator pe piața din România, cu peste 3.000 de locuri de muncă bine plătite în cadrul celor 3 entități ale grupului din România: fabrica de produse din tutun de la Ploiești, compania de distribuție națională și centrul de servicii integrate, cel mai mare al grupului de acest fel. De la momentul înființării sale în România, numărul de angajați a crescut de 8 ori (800%), o creștere solidă și graduală de circa 10% în medie în fiecare an. Compania generează alte 30.000 de locuri de muncă pe lanțul valoric. Durata medie petrecută de un angajat în companie este de 7 ani, fapt care demonstrează aprecierea angajaților pentru mediul de lucru și cultura organizațională a BAT.

”Numărul angajaților noștri a crescut constant odată cu dezvoltarea activităților. Iar angajamentul nostru față de România rămâne la fel de puternic: în ultimii 5 ani am creat 1.000 de noi locuri de muncă, în special prin dezvoltarea fabricii de la Ploiești și în centrul nostru global de servicii integrate”, a adăugat Fred Monteiro, Directorul Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul BAT.

Aniversăm anul acesta 25 de ani de când am lansat împreună cu președintele Bill Clinton, în Piața Universității din București, Parteneriatul strategic România-SUA, care a adus țara noastră în cea mai sigură poziție de securitate din întreaga sa istorie și a contat în toate domeniile vitale pentru transformarea ei într-un stat de drept, cu o economie de piață funcțională.

Această aniversare coincide cu o alta: 25 de ani de când compania BAT investește aici, devenind un angajator strategic, cel mai mare contribuabil la bugetul de stat și un partener pe termen lung al economiei românești. În acest an aniversar, salut implicarea BAT în dezvoltarea economică a țării, în atragerea de investiții și oportunități suplimentare pentru România și contribuția companiei la întreaga evoluție structurală a țării în ultimii 25 de ani. Apreciez în mod deosebit sprijinul pe care BAT îl acordă proiectelor și programelor culturale și de cercetare științifică”, a menționat Excelența sa Emil Constantinescu, Președinte al României în perioada 1996 – 2000.

Studiul de cercetare derulat de CIVITTA pentru estimarea amprentei economice a BAT se bazează pe două fluxuri de informații care permit poziționarea BAT în sistemul economic național. Pe de o parte, analiza se bazează pe datele interne ale companiei, cu privire la cheltuielile acesteia către economia națională, prin furnizorii, salariile, impozitele și produsele vândute pe piața românească. Pe de altă parte, se analizează interacțiunile dintre sectoarele economice ale economiei românești.

”Metodologia studiului urmărește să utilizeze datele privind activitatea companiei – vânzări, profit, angajați – și să le transpună într-un context mai larg, la nivelul economiei naționale. Orice companie plătește taxe la bugetul de stat, generează profit și plătește salarii angajaților. Aceste sume contribuie în mod direct la economia locală, susținând la rândul lor alte tipuri de cheltuieli și investiții. Atunci când discutăm despre una dintre companiile cu contribuții importante la nivel de taxe în România, vedem că impactul este mult mai mare decât cel prin taxe – sunt susținute activități economice dincolo de propriul sector de activitate, cu efecte de multiplicare dificil de observat fără a pune activitatea companiei într-un context mai amplu”, a menționat Silvia Ursu, Partener asociat CIVITTA Romania.

În 2020, compania a devenit cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu o contribuție de peste 9.6 miliarde de lei sub formă de taxe și accize.

BAT a pastrat această poziție și în 2021, plătind circa 11 miliarde de lei la bugetul statului

BAT este cel mai mare jucător al industriei tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de peste 50%.

BAT are în prezent peste 3.000 de angajați în cele trei entități economice ale grupului și generează peste 30.000 de locuri de muncă pe lanțul de distribuție.

În 2018, BAT a lansat în România glo, cel mai inovator dispozitiv al companiei pentru încălzirea tutunului.

BAT este o companie de top, cu mai multe categorii de bunuri de larg consum, al cărei obiectiv declarat este de a construi un viitor mai bun (A Better Tomorrow™) prin reducerea impactului asupra sănătății, ceea ce presupune angajamentul de a oferi consumatorilor adulți o gamă variată de produse cu risc redus*.

Compania continuă să susțină clar că fumatul cauzează riscuri majore la adresa sănătății și că singura modalitate prin care acestea pot fi evitate este renunțarea la fumat. BAT îi încurajează pe cei care continuă să fumeze să facă trecerea complet la alternativele cu risc redus dovedit științific*. Pentru a realiza acest lucru, BAT se transformă într-o afacere cu multiple categorii de bunuri de larg consum, centrată cu adevărat pe consumatori.

Obiectivul BAT este ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele sale care nu ard până în 2030 și de a genera venituri de 5 miliarde de lire sterline din noile categorii până în 2025. BAT și-a stabilit o serie de obiective ambițioase de sustenabilitate, inclusiv atingerea neutralității emisiilor de carbon pentru Scopurile 1 și 2 până în 2030, eliminarea plasticului non-necesar de unică folosință și utilizarea exclusiv de plastic reutilizabil, reciclabil sau compostabil pentru ambalajele sale până în 2025.

BAT are peste 53.000 de angajați și operează în peste 180 de țări. Grupul BAT a generat venituri de 25,68 de miliarde de lire sterline în 2021 și un profit din operațiuni de 10,2 miliarde lire sterline.

Portofoliul strategic al companiei include mărcile sale globale de țigarete și o categorie tot mai largă de produse cu risc redus* din tutun și nicotină, precum și produse tradiționale din tutun care nu ard. Acestea includ țigări electronice, produse de încălzire a tutunului, produse moderne pentru uz oral, inclusiv produse cu nicotină pentru uz oral fără tutun, precum și produse orale tradiționale, cum ar fi snus și snuff umed. În 2021, BAT a avut 18,3 milioane de consumatori de produse care nu ard tutunul, o creștere de 4,8 milioane față de anul precedent.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.