Sursa foto: Administratia Prezidentiala

2022 – anul regresiei catastrofale

Ziarul „Dnevnik” se adresează în mod tradițional, la sfârșitul fiecărui an, unor analiști - filozofi, scriitori, politologi, sociologi - pentru a evalua anul care a trecut și a face previziuni pentru anul ce va veni. Cum a fost anul 2022, când a izbucnit din nou un război în Europa, care pentru majoritatea oamenilor părea imposibil după cel de-al Doilea Război Mondial, care s-a încheiat în 1945 cu victoria asupra lui Hitler și Mussolini. Un an în care regimul lui Putin a amenințat omenirea cu lovituri nucleare. În care criza provocată de pandemie a fost aproape depășită, dar criza energetică provocată de războiul din Ucraina și dependența puternică a UE de gazul și petrolul rusesc ne-au ajuns din urmă. În context bulgar, un an în care guvernul politic a fost dat jos printr-o moțiune de cenzură și Bulgaria e din nou în spirala alegerilor, conduse de un guvern interimar al președintelui și cu reforme neimplementate.