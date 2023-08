Tragedia de la 2 Mai. A apărut o filmare care răstoarnă tot. Valentin Olariu, tatăl unuia dintre tinerii decedați în accidentul din 2 Mai, susține că a găsit în borseta fiului său o cameră GoPro care a înregistrat tot accidentul. Părintele îndurerat a găsit aparatul respectiv la scurt timp după ce și-a îngropat fiul. Olariu descrie cu lux de amănunte filmul accdientului.

Totodată, tatăl lui Sebi a mai precizat și cum a de intrat în posesia camerei GoPro a fiului. Aparent Poliția nu a solicitat niciun document pentru restituirea bunurilor. De asemenea, nu a verificat dacă printre bunurile respective se află materiale care ar putea ajuta la rezolvarea anchetei.

„Poliţia nu mi-a cerut niciun buletin când m-am dus să iau hainele copilului meu, ei nici măcar nu au verificat borseta. Ei trebuiau să facă cercetarea la faţa locul să vadă exact ce aveau copiii. Mi-au dat hainele copilului cu sânge pe ele, în nişte plicuri.

După pomană, am urcat sus, parcă m-a îndemnat cineva. Am plâns şi eram cu privirea în gol şi, parcă, am avut o chestie: am zis bagă camera. Era descărcată. I-am dat drumul şi am văzut nişte filmări de-ale lor când se jucau, când erau în apă şi am văzut două filmări de câte 35 de minute.

Una cred că pornise în discotecă pentru că se aude numai muzică, când dansau ei, şi ultima aceasta de care v-am spus”, a mai explicat Valentin Olariu, pentru Romania TV.