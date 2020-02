În Glasgow, dar și în Scoția, echipele-etalon sunt Celtic și Rangers. Pe scurt, rivalitatea dintre aceste două grupări s-a născut în urmă cu mai bine de un secol și a rămas și astăzi un bun motiv în ceea ce privește disputa pe plan religios și politic. Celtic este echipa catolicilor și are origini irlandeze (fiind înființată de un preot catolic irlandez), în vreme ce Rangers sunt protestanți și susținători ai Unionismului Britanic.

Ura religiosă dintre cele două echipe s-a resimițit puternic mai ales în perioada 1920-1989. La data 10 iulie 1989, clubul de pe „Ibrox” a făcut o mișcare incredibilă: a achiziționat un fotbalist catolic! Este vorba despre atacantul scoțian Maurice John Giblin Johnston, cunoscut ca Mo Johnston, sau „Super Mo”.

Managerul lui Rangers, responsabil

Acesta a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Celtic Glasgow în perioada 1984-1987. A marcat pentru „The Bhoys” 52 de goluri, în 99 de meciuri jucate. Apoi, Mo Johnston a părăsit fotbalul britanic și a ales să evolueze în Franța, la Nantes. S-a remarcat și printre „canari”, pentru care a bifat 66 de prezențe și 22 de goluri. După două sezoane în Ligue 1, Mo Johnston a ales să nu revină la printre ai săi catolici la Celtic, deși „alb-verzii” îl vânduseră pe înlocuitorul său, Frank McAvennie, la West Ham United, special pentru a-i face loc lui Johnston.

Șocant, atacantul scoțian a semnat cu marea rivală Glasgow Rangers. Practic, clubul de pe „Ibrox” avea o regulă nescrisă de atâtea decenii – fără niciun jucător catolic în echipă!

Cel care a încălcat această regulă a fost și antrenorul de atunci al lui Rangers, Graeme Souness. Acesta a pus piciorul în prag și l-a legitimat pe fostul jucător de-al lui Celtic, Mo Johnston, primul catolic din întreaga istorie al celor intitulați „The Gers”. „M-am căsătorit cu o catolică, mă întorc în fiecare zi acasă la o catolică. De ce nu aș putea să și lucrez cu un catolic?”, a fost argumentul lui Souness.

Catolicul care a marcat pentru protestanți împotriva catolicilor

Fanii lui Rangers au înnebunit, iar mulți dintre ei și-au dat fac la abonamente, în timp ce cei ai lui Celtic l-au considerat trădător pe Mo Johnston, deoarece credeau că, de la Nantes, va reveni printre „alb-verzi”. Era tratat cu ură chiar și de către angajații clubului, care-i puneau diverse piedici. Însă, ura pe care cei de la Rangers i-o purtau lui Mo Johnston s-a încheiat în momentul în care atacantul a înscris împotriva lui Celtic, în marele derby supranumit „The Old Firm”. Partenerul său din atacul lui Rangers, Ally McCoist, a declarat pe atunci: „Primul său an când s-a întors (n.r. – din Franța) și a jucat cu Rangers, cred, sincer, că a fost în primii trei atacanți din lume. Acea perioadă a fost absolut incredibilă”. Două sezoane a evoluat Mo Johnston pentru Glasgow Rangers (71 de meciuri/31 de goluri).

Așadar, odată cu venirea catolicului Mo Johnston printre protestanții lui Rangers, lucrurile s-au schimbat, dar nu de tot. Celtic-Rangers a rămas unul dintre cele mai violente derby-uri din lume, dar motivul religios din această rivalitate a scăzut considerabil, datorită deselor căsătorii mixte din Glasgow, iar tinerii nu mai sunt atrași atât de mult de religie. În concluzie, rivalitatea dintre cele două echipe se diferențiază prin elemente precum: cel religios (Protesant vs. Catolic), cel de identitate națională (Scoțieni nativi britanici vs. Scoțieni Irlandezi), cel politic (Conservatorism vs. Socialism) și cel legat de separatismul Irlandei de Nord (Loialiști vs. Republicani). (FOTO: Facebook)

Te-ar putea interesa și: