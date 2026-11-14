Data de 14 noiembrie este legată de mai multe momente importante din istoria României, de la preluarea administrației Dobrogei de către autoritățile române, în 1878, până la începutul protestului muncitorilor de la întreprinderea Steagul Roșu din Brașov, în 1987. Tot în această zi s-au născut personalități precum Iulia Hașdeu, regizorul Geo Saizescu și actorul Vasile Muraru. La nivel internațional, pe 14 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Diabetului.

Iulia Hașdeu, fiica scriitorului Bogdan Petriceicu Hașdeu, a venit pe lume la 14 noiembrie 1869. A rămas cunoscută pentru talentul intelectual și pasiunea pentru literatură și studiu, manifestate încă din copilărie.

La numai 16 ani, în 1886, a ajuns să studieze la Universitatea Sorbona din Paris. Parcursul său academic a fost însă întrerupt de o boală gravă, iar Iulia Hașdeu a murit înainte de a împlini 19 ani.

Un alt moment important consemnat la 14 noiembrie este preluarea oficială a administrației Dobrogei de către autoritățile române, în anul 1878.

Evenimentul a venit după Războiul de Independență și hotărârile Congresului de la Berlin, prin care independența României a fost recunoscută pe plan internațional, iar Dobrogea a intrat în componența statului român.

După Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, integrarea teritoriului dintre Dunăre și Marea Neagră a reprezentat o nouă etapă în formarea României moderne. Astăzi, data de 14 noiembrie este marcată drept Ziua Dobrogei.

Regizorul Geo Saizescu s-a născut la 14 noiembrie 1932, în localitatea Prisăceaua din județul Mehedinți. A devenit cunoscut publicului prin comediile sale, unele dintre ele rămânând în memoria mai multor generații de spectatori.

Printre cele mai cunoscute producții ale sale se numără „Păcală”, „Astă seară dansăm în familie” și „Secretul lui Bachus”.

Filmografia regizorului cuprinde și alte titluri apreciate, precum „Un surâs în plină vară”, „Dragoste la zero grade” și „Eu, tu și Ovidiu”.

Actorul Vasile Muraru s-a născut la 14 noiembrie 1956, în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică în 1981, la clasa profesorilor Dem Rădulescu și Adriana Piteșteanu.

Din 1982, activitatea sa artistică a fost legată de Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, unde a debutat în spectacolul „Revista Revistelor”.

Începând din 1990, odată cu spectacolul „1001 de glume”, a format alături de Nae Lăzărescu un cuplu umoristic care s-a bucurat de un succes îndelungat.

Data de 14 noiembrie 1987 marchează începutul protestului muncitorilor de la întreprinderea de autocamioane Steagul Roșu din Brașov, un eveniment care avea să se transforme în revolta anticomunistă din 15 noiembrie.

Nemulțumirile au pornit de la reducerea salariilor. Angajații Secției 440 „Matrițe” au constatat că primiseră doar jumătate din leafă, iar muncitorii din schimbul de noapte au refuzat să pornească utilajele.

Oprirea lucrului din 14 noiembrie a fost urmată, în ziua următoare, de manifestația de stradă. Muncitorii au pornit spre sediul Comitetului Județean al PCR, iar nemulțumirile legate de salarii, lipsa alimentelor și condițiile de trai s-au transformat în revendicări politice îndreptate împotriva regimului condus de Nicolae Ceaușescu.

Cele două date marchează momente distincte ale evenimentelor de la Brașov: protestul din fabrică a început pe 14 noiembrie, iar revolta de stradă s-a desfășurat pe 15 noiembrie 1987.

Pe 14 noiembrie este marcată, în fiecare an, Ziua Mondială a Diabetului, o inițiativă dedicată informării populației despre această afecțiune și efectele sale asupra sănătății.

Evenimentul a fost lansat în 1991 de Federația Internațională de Diabet, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, pe fondul preocupărilor privind creșterea numărului de persoane afectate de boală.

În 2006, Organizația Națiunilor Unite a recunoscut oficial această zi, transformând-o într-un eveniment internațional dedicat informării, prevenției și accesului la îngrijire pentru persoanele care trăiesc cu diabet.